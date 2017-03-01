AWS'de Yaşanan Sorun Tüm İnterneti Çökertti!
Dün yaşanan kesinti, internetin önde gelen birçok web sitesini erişilmez hale getirdi, peki kesintinin nedeni neydi?
İnternet altyapısının en önemli omurgalarından Amazon Web Services'ın (AWS) yaşadığı bir sorun, sayısız web sitesinin ve web hizmetinin dün gece kesintiye uğramasına neden oldu. Sorun, şu an itibariyle giderilmiş görünüyor.
Quora'dan Slack'e, Imgur'dan Gizmodo'ya birçok web sitesini etkileyen kesinti, çalışmayan web sitelerini gösteren Down Detector'ü bile erişilmez hale getirdi. Down Detector çökmeden hemen önce, tier 1 network Level 3 üzerinde kesintilerin yaşandığını gösteriyordu. Başta sorunun kaynağı hiç bilinmese de Amazon'dan gelen açıklamayla sorunun kaynağının AWS'nin Kuzey Virginia tesislerindeki bir arızadan kaynaklandığı anlaşıldı. AWS'nin en eski sunucu çiftliklerinden biri olan bu tesislerde sıkça sorun yaşandığı biliniyor.
Amazon, 00:49'da yaptığı açıklamayla sorunların tamamen giderildiğini ve Amazon S3 hizmetinin normale döndüğünü söyledi. Kesintinin nedeni halen tam olarak bilinmese de, güne internetsiz başlamadığımız için sanırız şanslıyız.
Zeynel A. Öztürk
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