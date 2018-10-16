"Ayaklı Apple", San Francisco Sokaklarında!
Apple, Haritalar hizmetini daha iyi hale getirmek için San Francisco sokaklarını arşınlıyor; ama pek de alışılmadık bir biçimde...
Apple Haritalar uygulaması için büyük ölçüde uğraş veren Amerikalı şirket, bu kez de San Francisco sokaklarında görüldü. LiDAR sensörleri ve diğer ekipmanlarla dolu bir sırt çantası ile sokaklarda dolaşırken görünen bir Apple çalışanı, yürüyerek Apple Maps için "içerik" üretiyor.
Google, yıllarca benzer çalışmayı yapmıştı hatırlarsanız. Araçlarıyla olduğu kadar yayan olarak da sokakları zamanında arşınlayan Google'dan sonra bu işi Apple devralmış gibi görünüyor. Elbette Apple da yalnıza sokakları yayan olarak dolaşması için çalışanlarına para ödemiyor.
Hello Apple Maps guy. pic.twitter.com/CoBt8iT346— Dante Cesa (@dantecesa) 12 Ekim 2018
Şirket, otomobilleriyle de sokaklarda ve hatta bu iş için drone da kullanıyor. Ancak yayan olarak LiDAR sensörler ile şehirde dolaşarak, daha iyi bir Apple Maps deneyimi sağlayabilmek istiyor. Böylece daha ayrıntılı sokak tasarımları oluşturabiliyor. Bu da Apple Maps'in kullanıcılar tarafından güvenini kazanmak için önemli bir kriter kuşkusuz.
Ercan Uğurlu
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