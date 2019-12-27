AYM: "Wikipedia'nın Kapatılması, İfade Özgürlüğünün İhlali"

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıyla kapatılan ve Nisan 2017'den bu yana Türkiye'den erişime kapalı olan Wikipedia ile ilgili yeni bir karar verildi. AYM'nin yeni kararına göre Wikipedia'nın kapatılması, "ifade özgürlüğünün ihlali".
İnternet ansiklopedisi olarak tanımlanan Wikipedia, her zaman doğru bilgiler içermese de, web'in en önemli ücretsiz bilgi kaynakları arasında. Birçok içeriğin Türkçeye çevrilmiş olması ise diğer kaynaklar karşısında özellikle önem taşıyor. AYM Genel Kurulu bugün 6'ya karşı 10 oyla verdiği bir kararla Wikipedia'ya erişimin engellenmesinin "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğuna karar verdi.
Wikipedia'nın tamamının erişime engellenmesinin nedeni, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan içerikler" olarak açıklanmıştı. Bu içeriklerin kaldırılmaması nedeniyle Wikipedia'ya erişimin kapalı kaldığı belirtiliyor.
AYM kararının duyulmasının ardından Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales, İngilizce "Yeniden hoş geldin, Türkiye!" tweet'ini paylaştı.
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Bu kadar mal bir haber görmedim bu haberi yayınlayan arkadaşın zeka seviyesi kaç acaba?