Baidu KUNLUN'u Samsung Üretecek

Samsung içerisinde Qualcomm ve Intel gibi büyük şirketlerin de bulunduğu birçok şirket için çip üretimi yapıyor. Firma şimdi ise Çin'in Google'ı olarak tanımlanan Baidu ile bir anlaşmaya vardı. Daha önce Baidu ile çalışmayan Samsung için bu, bir ilk.
Anlaşma kapsamında Samsung, Baidu'nun yeni yapay zeka yongası Baidu KUNLUN'u üretecek. Çipin geliştirme aşaması tamamlanmış durumda ve önümüzdeki senenin başlarında üretimine başlanacak. Çinli firmanın kendi XPU sinir işlemci mimarisini temel alan Baidu KUNLUN, Samsung'un 14nm teknolojisiyle üretilecek.
512GB hafıza bant genişliğine sahip olan yapay zeka çipi, 150 watt'ta saniyede 260 Tera işlem yapabilecek. Baidu bu sayede çipi geniş ölçekli yapay zeka işlerinde, otonom sürüşlerde, konuşma tanımada, doğal dil işlemede ve fazlasında kullanabilecek.
Baidu ve Samsung anlaşması, zaman içinde Samsung'un diğer firmalarla yapay zeka çipleri üzerinde çalışmasının kapılarını açabilir.
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