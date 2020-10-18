Bakanlık 2 sahte sitenin adını verdi: Bu mesaj gelirse inanmayın

Sağlık Bakanlığı, sahte telefon uygulaması kullanarak yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık atılan yanıltıcı SMS'ler ve 2 sahte web sitesini de açıkladı.