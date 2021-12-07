Bang & Olufsen'den Sıra Dışı Hediye Alternatifleri

Her biri alanında lider olan markaların, Hi-Fi kalitesinde sese sahip kulaklıkları, taşınabilir ve ev tipi hoparlörleri, pikapları ve premium kulaklık adaptörlerini sunan Hifilife, özel bir yeni yıl hediyesi arayanları bu yıl da unutmadı.
Bang & Olufsen, ses teknolojisinin sınırlarını zorluyor
Peter Bang ve Svend Olufsen tarafından 1925 yılında Danimarka'da kurulan global lüks ses sistemleri markası Bang & Olufsen, ses teknolojisinin sınırlarını zorlayan ürünler yaratmaya devam ediyor. Dünyada ses teknolojileri alanında önde gelen firmalar arasında yer alan Bang & Olufsen, mükemmel ses deneyimini, zamansız tasarım ve rakipsiz el işçiliğiyle birleştiriyor.
Sıra dışı tasarımları ve yüksek ses kalitesi sunan modelleriyle, tüm lüks ve ses teknolojisi tutkunlarının tercihi olan Bang & Olufsen, yeni yıla özel tasarladığı "Limited Edition Nordic Ice Collection" ve kusursuz bir ses deneyimi yaşatan ürünleriyle farklı bir yılbaşı hediyesi alternatifi sunuyor.
Nordic Ice Collection en ikonik modelleri bir araya getiriyor
Zamansız tasarımları bir araya getiren Nordic Ice Collection, en özel yeni yıl hediyesi olarak öne çıkıyor. Beoplay ve Beosound serisinin en ikonik ürünlerinden oluşan, sınırlı sayıda üretilen koleksiyon, ses tutkunlarına eşsiz bir deneyim yaşatmaya hazır. Beoplay ve Beosound ürün gamına ait modellerin Nordic Ice sürümleri; zıt tonlardan oluşan, sakin İskandinav renk paletiyle ses tutkunlarını büyülüyor. Bang & Olufsen'in yeni yıl hediye seçenekleri Nordic Ice Collection ile sınırlı değil.
İskandinav sadeliğindeki tasarımlar
Markanın hoparlör ürün gamındaki önde gelen ürünü, yüksek kalitedeki ses teknolojisini özelleştirilebilir tasarımıyla birleştiren Beoplay A9. Ürün, en son ses teknolojisini kusursuz tasarımıyla buluşturuyor. Dolby Atmos destekli BeoSound Stage soundbar ve Alexander Slaatto tarafından tasarlanan devrim niteliğindeki hoparlör sistemi Beosound Shape de öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.
Yüksek kalitedeki ses deneyimini evlere taşıyan Bang & Olufsen, çığır açan bir ses teknolojisine sahip olan Beolab 50 ve 95. yıldönümüne özel tasarladığı bugüne dek üretilmiş en teknolojik akustik aktif hoparlör olarak bilinen Beolab 90 ile de hem teknolojik hem de şık bir hediye seçeneğini ses tutkunlarıyla buluşturuyor.
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