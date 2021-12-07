Bang & Olufsen'den Sıra Dışı Hediye Alternatifleri

Gerçek sese önem verenlere kusursuz bir ses deneyimi yaşatan Bang & Olufsen, yeni yıla özel tasarladığı "Limited Edition Nordic Ice Collection" ile kusursuz yeni yıl hediyesi arayanlara rakipsiz bir alternatif sunuyor.

Bang & Olufsen'den Sıra Dışı Hediye Alternatifleri

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
2022 Model Amiral Gemisi Telefonlarda Beklemeniz Gereken 6 Yenilik!
Game of Thrones'un Çekildiği Mekanlarda, Yeni Bir GoT Müzesi Açılıyor!
Bang & Olufsen'den Sıra Dışı Hediye Alternatifleri
Intel'in Raptor Lake İşlemcisi, Benchmark Sonuçlarıyla Sızdı!
Dev Site, Bazı Kullanıcılarını "Yanlışlıkla" Yasakladı!

 

 