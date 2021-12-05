Google'ın Çalışanları Ofise Geri Getirme Planı, Bir Kez Daha Tutmadı!

Google çalışanları, daha önce planlandığı gibi 10 Ocak'ta ofislerine dönmeyecek. Firma, Perşembe günü bir e-postayla bu kararın güncellendiğini bildirdi. Google'ın güvenlik başkan yardımcısı Chris Rackow, şirketin ABD'deki çalışanlarından ofise ne zaman dönmelerini isteyeceğini değerlendirmek için yeni yılı bekleyeceğini söyledi.
Google'ın bu kararı, COVID-19'un Omicron varyantının Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde tespit edildiği haberlerini takiben alınmış gibi görünüyor. Tıp uzmanları hala yeni varyantın ne kadar bulaşıcı ve ne kadar ölümcül olduğunu belirlemeye çalışıyor. Bu varyanttaki çok sayıda mutasyon nedeniyle, mevcut aşıların da ne kadar etkili olduğu kesin olarak bilinmiyor. Bu nedenle Google'ın çalışanları işe geri getirmeyi ertelemesi muhtemelen iyi bir fikir.
Ofise kesin dönüşü geciktirmesine rağmen Google, çalışanlarını koşulların izin verdiği yerlerde ofise gelmeye teşvik ediyor. Firma, merkezi bir yaklaşım benimsemek yerine, farklı bölgelerdeki risk seviyelerine göre işe geri dönme zaman çizelgelerini çalışanların kendilerinin belirlemesine izin veriyor. Rackow, çalışanlarına e-postada şirketin ABD ofislerinin %90'ının yeniden açıldığını ve son haftalarda çalışanların %40'ının ofise gelmeyi tercih ettiğini söyledi.
Google,, 2022'de işlerin tamamen normale dönmesini beklediğini de söylüyor.
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