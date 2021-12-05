Google'ın Çalışanları Ofise Geri Getirme Planı, Bir Kez Daha Tutmadı!

Google, daha önce 10 Ocak olarak açıkladığı ofise geri dönüş planını bir kez daha ertelemek zorunda kaldı. Yeni tarih ise henüz belli olmuş değil...