Barcelona FC'nin Borç Krizinden Çıkmak İçin Yeni Umudu: NFT Satmak!

Her gün daha da popüler hale gelen NFT'ler, bu sefer de İspanya'nın dev kulübü Barcelona FC'nin borç krizine ümit oldu.

07 Kasım 2021 15:32

Levent Öztürk