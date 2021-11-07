Barcelona FC'nin Borç Krizinden Çıkmak İçin Yeni Umudu: NFT Satmak!

Her gün daha da popüler hale gelen NFT'ler, bu sefer de İspanya'nın dev kulübü Barcelona FC'nin borç krizine ümit oldu.

  • Levent Öztürk
Barcelona da NFT satmaya başlıyor!
Getty Images

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