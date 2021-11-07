Barcelona FC'nin Borç Krizinden Çıkmak İçin Yeni Umudu: NFT Satmak!

Futbol dünyasının en büyük kulüplerinden biri olan FC Barcelona, "kulübün bazı tarihi anlarını temel alan" NFT'leri açık artırmaya çıkarıyor. Ayrıntılar şimdilik çok az ancak kulüp, taraftarların öne çıkan klipler için NBA Top Shot'a benzer bir tarzda teklif vermesine izin verecek gibi görünüyor. İşlemler, çeşitli kategorilerde dijital varlık için açık artırmalar sunacak olan Ethereum tabanlı yeni bir pazar yeri olan Ownix aracılığıyla gerçekleştirilecek. Şirket, Barselona NFT'lerinin "özel bir ortak komite" tarafından seçileceğini ve daha sonra önce benzersiz tek seferlik müzayedeler olarak ve daha sonra da sınırlı bir sayıda veya koleksiyon olarak yayımlanacağını söylüyor. Bu duyuruyla birlikte ortaya çıkan Ownix, şu anda bazı Squid Game ve Batman temalı hayran çizimleri de dahil olmak üzere satın alınacak bir ürün yelpazesine sahip.
Barcelona'nın NFT satmaya başlama kararı, kulübün şu anda içinde bulunduğu borç krizinden çıkış için önemli. Ünlü kulüp, son olarak yaklaşık 1.56 milyar dolarlık borç bildirildi. Kulübün önceki yönetimi, daha sonra düşük performans gösteren oyuncular için yüksek ücretlerle harcama yapmakla suçlanıyor.
Bu yaz, kulüp bir hızlı satışa zorlandı ve maaş faturasının ne kadar büyük olabileceğine dair kurallar nedeniyle, dünyanın en başarılı oyuncularından biri olan Lionel Messi'yi elinde tutamadı. NFT'lerin temel olarak kulübün geçmişini paraya çevirebilecek bir yeteneğinin bulunması, Barcelona gibi bir kulübün şu anda geri çeviremeyeceği türden bir finansal fırsat olduğu anlamına geliyor.
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