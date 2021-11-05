PlayStation 5 İşlemcisine Sahip Olan PC Satışa Çıktı! İşte Özellikleri...

PlayStation 5 işlemcisine sahip MinisForum CR50 adı verilen bilgisayar satışa çıktı. Peki, bu PC oyun konusunda PlayStation 5'in yerini alabilir mi?

  • Ercan Uğurlu
PlayStation 5 İşlemcili PC Satışa Çıktı!

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