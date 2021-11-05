PlayStation 5 İşlemcisine Sahip Olan PC Satışa Çıktı! İşte Özellikleri...

PlayStation oyunlarının PC platformuna geldiğine bugüne dek pek çok defa şahit olduk, ancak bu kez direkt PlayStation'ın kendisi PC platformuna konuk oluyor.
Ortaya çıkan MinisForum EliteMini CR50 isimli bir bilgisayar, PlayStation 5'in işlemcisini temel alarak çevresine diğer PC donanım öğelere yer verilerek üretilmiş bir model. Peki bu bilgisayar, oyun konusunda PlayStation 5'in yerini alabilir mi dersiniz?
MinisForum Elite CR50, şık görünümlü bir PC kasasına sahip, ancak üreticinin iddia ettiği gibi "profesyonel oyun için ultra - yüksek kare hızları" beklemeyin, zira bunun için oldukça yetersiz. Evet, MinisForum EliteMini CR50'de gerçekten de PlayStation 5'te yer alan AMD 4700S işlemci bulunuyor. 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı bu işlemciye 16 GB GPDDR6 belleklerle entegre AMD Radeon RX 550 ekran kartı eşlik ediyor. RX 550'nin eski bir ekran kartı olduğu düşüünce, PC'nin neden iddiadan uzak olduğunu tahmin etmesi güç değil.
PC'de ayrıca 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri yer alırken, Windows 11 yükseltmesine sahip Windows 10 Pro yüklü olarak geldiğini ve fiyatının da farklı varyantlar halinde 679 dolar, 729 dolar ve 759 dolar şeklinde olduğunu söyleyelim.
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