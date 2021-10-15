Basit Bir Ampul Sayesinde, Uzakta Konuşulanları "Dinleyebiliyorlar"

Sadece bir ampulle, uzaktaki konuşmaları gizlice dinlemek mümkün mü? Belki kulağa garip gelecek ama evet, mümkün!

Ampulle casusluk mümkün mü?

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