İngiltere'deki "Squid Game" Yol Levhası, Polise Açıklama Yaptırttı!

Birleşik Krallık'taki Thames Valley Polisi, Twitter'da ilginç bir paylaşım yaptı. Paylaşımın konusu, garip bir yol levhasıydı. Bu levhayı açıklama ihtiyacı duyan polis, levhanın Squid Game'le ilgisi olmadığını yazdı ve vatandaşları herhangi bir Squid Game oyununa götürmeyeceğine dair güvence verdi. Üç şekilden oluşan tabela, aslında yol çalışmaları yapılırken sürücüleri bir saptırma rotasından haberdar etmek için yerleştirilmişti.
Evening all,
So, We can confirm that by following this signage from the M4 Junction 5 in @TVP_Slough will not lead you to the popular @netflix series #SquidGame
It's just directions for diversion routes during the roadworks...phew! #P6110 pic.twitter.com/eIGcMJPuzf— TVP Roads Policing (@tvprp) October 11, 2021
Mütevazı üçgen, kare ve daire, popüler Netflix serisi Squid Game'in dünyayı kasıp kavurmasıyla son zamanlarda markalaştı. Netflix'in şimdiye kadarki en büyük yapımı haline gelen şovu, Bridgerton'ı bile tahtından indirmeyi başardı.
Seride, ölümcül oyunlara davet için bir daire, üçgen ve kare içeren bir karvizit kullanılıyor. Bu nedenle, üçgen, kare, daire yol levhası bir anda gündeme oturmayı başardı.
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