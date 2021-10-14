İngiltere'deki "Squid Game" Yol Levhası, Polise Açıklama Yaptırttı!

İngiltere'de bir yolun kenarına yerleştirilen yol levhasındaki üçgan, daire ve kare sembolleri akla yine Squid Game'i getirdi. Polis de, bu levha hakkında bir açıklama yapmak zorunda kaldı!