İngiltere'deki "Squid Game" Yol Levhası, Polise Açıklama Yaptırttı!

İngiltere'de bir yolun kenarına yerleştirilen yol levhasındaki üçgan, daire ve kare sembolleri akla yine Squid Game'i getirdi. Polis de, bu levha hakkında bir açıklama yapmak zorunda kaldı!

İngiltere'deki "Squid Game" Yol Levhasının Gizemi

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Dizüstü bilgisayarınız ne kadar güvenli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Galaxy S22 Ultra Geri Sayıma Geçmişken, Galaxy S21 Ultra Satın Alınır mı?
Vikingler Hakkında Müthiş Keşif: Kolomb'dan Çok Önce Başarmış Olabilirler!
Apple'ın Hemen Ardından, Samsung da Yeni Bir Tanıtım Etkinliğini Duyurdu!
NVIDIA DLSS Artık 120 Oyunda ve Uygulamada Yer Alıyor
Samsung'dan Müjde: 14nm EUV DDR DRAM'lerin Seri Üretimine Başlandı

 

 