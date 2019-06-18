Batman'in Geçmişi Bir Kez Daha Hayat Buluyor!
Batman'in, yani Bruce Wayne'in akıl hocalığını üstlenen ünlü karakterin hikayesi, çok yakında ekranlarda olacak!
- Barış Terun
Batman cephesinde yaşanan gelişmelere; doğrusunu söylemek gerekirse aşinayız. Sadece 15 yıılık dönemde Batman'i canlandıran aktörler, 3 kez değişti. Son değişiklik belki de en çok yankı uyandıran eylemlerden biriydi. Batman rolünde ciddi başarılar elde eden, hatta Batfleck olarak isimlendirilen Ben Affleck, seriden ayrıldı. Oysa ki Ben Affleck'in yeni Batman filmlerinde hem yönetmen, hem yapımcı hem de senaristlik rollerini üstlenmesi bekleniyordu.
Matt Reeves'in yönetmenliğini üstlendiği The Batman projesinin baş rolünde Ben Affleck'in olması bekleniyordu. Matt Reeves, yeni Batman için genç ve dinamik bir ismi seçti. Bu isim, 33 yaşndaki Robert Pattinson olacak.
Tüm bu gelişmeleri zaten sizlerle daha önce paylaşmıştık. Ama her gün yeni bir gelişme daha yaşanıyor: Bruce Wayne'in manevi babası Alfred Pennyworth'un hikayesi de beyaz cama uyarlanacak.
1960'lı yıllarda hayat bulacak Alfred Pennyworth'un hikayesi, Batman mitolojisinde bambaşka kapıların açılmasına olanak tanıyacak. Alfred Pennyworth ve Bruce Wayne'in babası Thomas Wayne ikilisi arasındaki "kardeşlik hikayesi", söz konusu dizide ayrıntılı olarak adlandırılacak.
Batman'in geçmişin geçmişi olarak da nitelendirilen seri, 28 Temmuz 2019 tarihinde yayında olacak. Söz konusu dizide Batman'in en büyük destekçisi Alfred hakkında eşsiz bilgilere erişebileceğiz.
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