Batwoman Hakkında Her Şey!
Merakla beklenen Batwoman'ın fragmanı yayınlandı; dizinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu da açığa çıktı!
- Barış Terun
Eğer süper-kahraman dizi ve filmlerine halen doymadıysanız, söz konusu haber kesinlikle ilginizi çekecektir. CW'nin yeni serisi Batwoman hakkındaki hemen hemen tüm detaylar açığa çıktı.
DC ve CW ortaklığı, Batwoman dizisi hakkındaki ayrıntıları ortaya döktü. Batwoman, yakında Gotham'ın süper kötüleri ile mücadele etmeye başlayacak. Yapım, 6 Ekim 2019 tarihinde TV tutkunlarının beğenisine sunulacak. Batwoman ve Supergirl aynı kuşakta gösterime girecek. Kısacası Batwoman'ın hemen ardından Supergirl yayınlanacak. Batwoman böylece final emri verilen The Arrow'un boşluğunu dolduracak.
Yapımda Ruby Rose, Batwoman rolünü üstlenecek. Ruby Rose'u; xXx, John Wick, Resident Evil, The Meg, Pitch Perfect 3 gibi dünyaca ünlü filmlerden tanıyoruz. Ruby Rose'un Kate Kani yani Bruce Wayne'in kuzeni olacağını da müjdeleyelim. Dizide; Rachel Skarsten'in Alice ve Lewis Carroll rollerini üstleneceğini de biliyoruz. Süper kahramanların gizli egoları varsa, süper kötülerin neden olmasın ki?
Alice karakteri için Batman'in Joker'i diyebiliriz. Sosyopat, empatiden yoksun ve doğal olarak deli ve renkli bir figür.
Batwoman; Supergirl, Superman, Legends of Tomorrow üyeleri, Flash gibi karakterlerle Crisis On Infitine Earth hikayesinde buluşacak ve tanrısal güçlere sahip Anti-Monitor ile savaşmak zorunda kalacaklar. Anti-Monitor gibi trilyonları yok eden bir kötü düşünülünce bu pek de kolay olacak gibi görünmüyor.
Ve işte karşınızda Batwoman'ın fragmanı:
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