Batwoman Hakkında Her Şey!

Merakla beklenen Batwoman'ın fragmanı yayınlandı; dizinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu da açığa çıktı!

  • Barış Terun
Batwoman Hakkında Her Şey!

Eğer süper-kahraman dizi ve filmlerine halen doymadıysanız, söz konusu haber kesinlikle ilginizi çekecektir. CW'nin yeni serisi Batwoman hakkındaki hemen hemen tüm detaylar açığa çıktı. 

DC ve CW ortaklığı, Batwoman dizisi hakkındaki ayrıntıları ortaya döktü. Batwoman, yakında Gotham'ın süper kötüleri ile mücadele etmeye başlayacak. Yapım, 6 Ekim 2019 tarihinde TV tutkunlarının beğenisine sunulacak. Batwoman ve Supergirl aynı kuşakta gösterime girecek. Kısacası Batwoman'ın hemen ardından Supergirl yayınlanacak. Batwoman böylece final emri verilen The Arrow'un boşluğunu dolduracak. 

Yapımda Ruby Rose, Batwoman rolünü üstlenecek. Ruby Rose'u; xXx, John Wick, Resident Evil, The Meg, Pitch Perfect 3 gibi dünyaca ünlü filmlerden tanıyoruz. Ruby Rose'un Kate Kani yani Bruce Wayne'in kuzeni olacağını da müjdeleyelim. Dizide; Rachel Skarsten'in Alice ve Lewis Carroll rollerini üstleneceğini de biliyoruz. Süper kahramanların gizli egoları varsa, süper kötülerin neden olmasın ki?

Alice karakteri için Batman'in Joker'i diyebiliriz. Sosyopat, empatiden yoksun ve doğal olarak deli ve renkli bir figür. 

Batwoman; Supergirl, Superman, Legends of Tomorrow üyeleri, Flash gibi karakterlerle Crisis On Infitine Earth hikayesinde buluşacak ve tanrısal güçlere sahip Anti-Monitor ile savaşmak zorunda kalacaklar. Anti-Monitor gibi trilyonları yok eden bir kötü düşünülünce bu pek de kolay olacak gibi görünmüyor.

Ve işte karşınızda Batwoman'ın fragmanı:

Batwoman | Shop Rules Trailer | The CWBatwoman | Shop Rules Trailer | The CW
Batwoman premieres Sunday, October 6 at 8/7c on The CW. Stream free next day only on The CW App! SUBSCRIBE: About BATWOMAN: Kate Kane (Ruby Rose) soars through the shadowed streets of Gotham as Batwoman. But don’t call her a hero yet. In a city desperate for a savior, she must first overcome her own demons before embracing the call to be Gotham’s symbol of hope. Connect with BATWOMAN online: Like BATWOMAN on Facebook: Follow BATWOMAN on Twitter: Follow BATWOMAN on Instagram: #Batwoman About The CW: Official YouTube Channel for The CW Network featuring the hit series Riverdale, as well as Black Lightning, The Flash, Arrow, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow, Supernatural, Jane The Virgin, Crazy Ex-Girlfriend, The 100, iZombie, Dynasty, In the Dark, and Roswell, New Mexico. Connect with The CW Online: Visit The CW WEBSITE: Like The CW on FACEBOOK: Follow The CW on TWITTER: Follow The CW on INSTAGRAM: Follow The CW on TUMBLR: Follow The CW on PINTEREST: Batwoman | Shop Rules Trailer | The CW

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