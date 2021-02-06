Bazı Apple TV Modelleri İçin YouTube'a Veda Zamanı Geldi

Mart ayından itibaren, Apple TV HD ve Apple TV 4K'dan önce gelen 3. Nesil Apple TV gibi eski Apple TV modelleri artık yerel olarak YouTube'u desteklemeyecek. Bu haftanın başlarında kullanıcılara, hizmetin artık yerel olarak desteklenmeyeceğini bildiren bir mesaj gönderildi.
Yine de, bu Apple TV modellerinde YouTube videolarını izlemenin bir yolu olacak. Başka bir Apple aygıtlarınızda videoları başlatıp ekranı Apple TV ile paylaşmak için AirPlay'i kullanmaya devam edebileceksiniz.
9to5Mac'in haberine göre, YouTube'un kullanımdan kaldırılmasının nedeni, eski Apple TV'lerin uygulama desteği için Apple ve video sağlayıcıları arasındaki özel düzenlemeleri kullanması. Muhtemelen Google, bunu mümkün kılan eklentiyi kapatıyor.
Bununla birlikte, daha yeni Apple TV cihazlarının App Store'a erişimi olduğu için YouTube uygulamasının sürümleri normal şekilde çalışmaya devam edecek.
Terfi etmeli mi?
Apple'ın YouTube'a olan desteğini sona erdirmesi, kuşkusuz, 2015'te Apple TV HD'nin piyasaya sürülmesinden bu yana yavaş ve acı verici bir şekilde ölmekte olan 3. Nesil Apple TV için kötü haber. HBO, birkaç yıl önce eski donanım desteğini bırakan ilk uygulamalardan biriydi ve şimdi dünyanın en büyük akış platformlarından biri de aynı şeyi yapıyor.
Bu noktada, Apple'ın insanların daha yeni donanıma geçirmek istediği oldukça açık ve hem Apple TV HD hem de Apple TV 4K'nın daha iyi işlemcilere ve belleğe sahip olduğu düşünüldüğünde, yanıldıklarını söylemek zor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın