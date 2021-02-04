Apple, Elektrikli Arabası Apple Car İçin Bakın Hangi Devle Anlaşıyor...

Apple, elektrikli araba projesi Apple Car üzerinde işbirliği yapmak için Kia Motors'a 3,6 milyar dolar yatırım yapabilir. Haber kaynağı DongA Ilbo'nun (Bloomberg aracılığıyla) söylediğine göre teknoloji devi, Apple Car'ı 2024 yılında piyasaya sürebilmek için Güney Koreli otomobil üreticisiyle 17 Şubat tarihinde bir anlaşma imzalamayı planlıyor.
Haberde belirtilene göre Apple'ın başlangıç hedefi yıllık 100.000 araç olacak ve daha sonra aracın aldığı ticari tepkilere göre bu sayı 400.000'e yükseltilebilecek.
Daha önce de firmanın Apple Car üretimi için Hyundai Motors ile görüştüğüne yönelik haberler duyulmuştu ve bu görüşme de "erken aşamalarında" ve "henüz karar verilmiş değil" olarak bildirilmişti. Hyundai daha sonra bu açıklamayı yenileyerek bir anlaşma olmadığını, sadece farklı ortaklarla bir otonom elektrikli araç üretimi üzerinde görüştüklerini söylemişti. Sonrasında ise Hyundai ya da Apple tarafından herhangi bir açıklama duymadık.
Şimdiyse, kısmen Hyundai'nin sahip olduğu Kia'nın Apple Car'ın üretimi ve geliştirilmesi için özel tesisler kurmak adına Apple'dan kaynak alacağı söyleniyor. Üretimin, Kia'nın Georgia, ABD tesisinde yapılması bekleniyor.
Henüz Apple Car'ı diğer elektrikli araçlardan ayıran özelliğin ne olacağına dair pek bir bilgi bulunmuyor ancak Apple Analisti Ming-Chi Kuo tarafından yapılan yorumlar, aracın sahip olabileceği bazı muhtemel özellikler hakkında fikir sunuyor. Kuo'nun söylediğine göre Apple Car, tam şarj ile 480 kilometrenin üzerinde menzile sahip olacak (bu da kendisini Tesla Model 3 ile eşdeğer yapıyor) ve beş dakikalık şarj ile 95 kilometrelik menzile ulaşacak. Ayrıca 0-100kmph'ye 3,5 saniyeden daha kısa bir sürede ulaşacak ve en yüksek 260kmph hızına ulaşabilecek.
Ayrıca Kuo, bu özelliklerin varsayılan yüksek performanslı modele ait olacağını vurguluyor ve bu da daha düşük fiyatlı bir modelin sunulabileceğine işaret ediyor. Yine de bu sayılar, Apple'ın hem performans hem de verimlilik adına EV'den yüksek beklentileri olduğunu gösteriyor.
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