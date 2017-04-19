Bazı Galaxy S8'lerde "Kızıl Ekran" Sorunu Yaşanıyor!

Bazı Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus sahipleri, ekranla ilgili garip bir sorun yaşıyorlar! Çözüm ise çoğu zaman mümkün...

Bazı Galaxy S8'lerde "Kızıl Ekran" Sorunu Var!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Satışta dahi olmayan bir ürünün nasıl oluyorda hatalı olduğuna kanaat getiriliyor merak ediyorum!

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