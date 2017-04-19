Bazı Galaxy S8'lerde "Kızıl Ekran" Sorunu Yaşanıyor!
Bazı Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus sahipleri, ekranla ilgili garip bir sorun yaşıyorlar! Çözüm ise çoğu zaman mümkün...
Bazı Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus sahiplerinden son birkaç gündür gelen şikayetler, telefonun ekranının "kızıl bir tona büründüğü" üzerinde yoğunlaştı. Samsung ise iddialara hızla yanıt vererek bunun bir kalite sorunu olmadığını, rengin seçeneklerden ayarlanabileceğini söyledi.
Ancak her şey, ayarları değiştirmek kadar kolay olmayabilir. Korea Herald'a göre bir kullanıcı, Galaxy S8'in renk dengesini değiştirmeyi denese de bunu başaramadı, çünkü renk dengesi zaten optimize bir durumdaydı. Dolayısıyla ekrandaki kızıl ton ortadan kalkmadı. Samsung'un bu soruna karşı önerisi de cihazı yerel servis merkezine götürerek değişim gerçekleştirmek oldu.
Sammobile'a göre sorun, çoğu zaman renk dengesiyle oynayarak giderilebiliyor. Sorunu kökünden çözmenin yolu, muhtemelen Samsung'un bir yazılım güncellemesi yayınlamasından geçiyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Satışta dahi olmayan bir ürünün nasıl oluyorda hatalı olduğuna kanaat getiriliyor merak ediyorum!