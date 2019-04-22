Behzat Ç., Blu TV ile Geri Dönüyor!
Türk televizyon tarihinin efsane olmuş dizileri arasında yer alan Behzat Ç.'nin geri dönüşü, yayınlanan fragman ile resmi olarak onaylandı!
17 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan 96. bölümü ile hayranlarına veda eden, Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Behzat Ç., 6 yılın ardından ekranlara geri dönüyor. Blu TV platformu, yayınlanan fragman ve Twitter mesajı ile dizinin kendi platformunda izleyicilerle tekrar buluşacağını remi olarak onayladı.
Mesaj şu şekilde:
"Bazı şeyleri geri döndüremezsin. Berna'yı, Esra'yı, Neşet Ertaş'ı... Ama tek bir kişi geri döndüğünde, tüm hikaye onunla birlikte geri gelir. #BehzatÇ yeni sezonuyla yakında sadece blutv'de!"
Bazı şeyleri geri döndüremezsin.— BluTV (@BluTVofficial) April 21, 2019
Berna'yı, Esra'yı, Neşet Ertaş'ı...
Ama tek bir kişi geri döndüğünde, tüm hikaye onunla birlikte geri gelir.#BehzatÇ yeni sezonuyla yakında sadece blutv'de!https://t.co/gMTn9LgEDy pic.twitter.com/2TYxaiVY1M
Başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği Behzat Ç.'nin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Zira fragmanda "Yakında" dışında bir ipucu bulunmuyor.
Kadroda ne gibi değişiklikler olacağını da şu an için kestirmek güç. Bildiğimiz ve fragmandan anlayabildiğimiz sadece, Behzat Komiser'in polisliğe geri dönecek olması.
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