Behzat Ç., Blu TV ile Geri Dönüyor!

Türk televizyon tarihinin efsane olmuş dizileri arasında yer alan Behzat Ç.'nin geri dönüşü, yayınlanan fragman ile resmi olarak onaylandı!

Behzat Ç., Blu TV ile Geri Dönüyor!

17 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan 96. bölümü ile hayranlarına veda eden, Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Behzat Ç., 6 yılın ardından ekranlara geri dönüyor. Blu TV platformu, yayınlanan fragman ve Twitter mesajı ile dizinin kendi platformunda izleyicilerle tekrar buluşacağını remi olarak onayladı.

Mesaj şu şekilde:

"Bazı şeyleri geri döndüremezsin. Berna'yı, Esra'yı, Neşet Ertaş'ı... Ama tek bir kişi geri döndüğünde, tüm hikaye onunla birlikte geri gelir. #BehzatÇ yeni sezonuyla yakında sadece blutv'de!"

Başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği Behzat Ç.'nin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Zira fragmanda "Yakında" dışında bir ipucu bulunmuyor.

Kadroda ne gibi değişiklikler olacağını da şu an için kestirmek güç. Bildiğimiz ve fragmandan anlayabildiğimiz sadece, Behzat Komiser'in polisliğe geri dönecek olması.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Windows 10'un Sets İşlevi Hiç Gelmeyebilir
Samsung Galaxy S10'a Bright Night Modu Geldi!
Turkcell ile İTÜ Kampüsleri 5G'ye Hazır
Behzat Ç., Blu TV ile Geri Dönüyor!
Netflix ve Beyoncé'den Dev Anlaşma

Turhost

İlginizi çekebilir

Turhost