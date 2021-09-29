BenQ, Ekstra Baslı Dünyanın İlk Taşınabilir Projektörünü Piyasaya Sürüyor

BenQ, ekstra bas için 2.1 kanallı sese sahip dünyanın ilk taşınabilir projektörünü piyasaya sürüyor.

BenQ'dan Ekstra Baslı İlk Mobil Projektör!

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