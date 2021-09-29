BenQ, Ekstra Baslı Dünyanın İlk Taşınabilir Projektörünü Piyasaya Sürüyor

BenQ, her yerde gerçek sinema deneyimi için ekstra bas, net ayrıntılar, derin ses efektleri, otantik renkler ve canlı kontrast sunan 2.1 kanallı Bluetooth ses özelliğine sahip ilk akıllı taşınabilir projektörler olan GV30'u duyurdu.
BenQ Türkiye Ülke Müdürü, "Yeni taşınabilir projektörlerimiz, kablosuz Android TV akışını güçlü Bluetooth çok kanallı sesi yüksek mobilite ve çok yönlü bağlantı ile birleştirerek anlamlı hepsi bir arada sinematik deneyimler sağlıyor" dedi. "GV30, tiyatro deneyimi meraklıları ve maceraperest aileler için ödün vermeden büyük ölçekte eğlence ve müziğin keyfini çıkarmanın yaratıcı yeni yollarıyla iç mekandan dış mekana uzanan benzersiz yaşam tarzlarını tamamlıyor."
GV30, ayrı yüksek/orta aralık sürücüleri ve rezonans bas için özel woofer ile 2.1 kanallı ses sistemlerini destekleyerek film ve video görüntülemeye gerçek sinematik ses dokusunu getirir. BenQ'nun treVolo ses ekibi tarafından ayarlanan sistemler, sinematik ses özelliklerini dengelemek ve derinliği, netliği, tanımı, varlığı ve stereo alan görüntülemeyi geliştirmek için akustik ve psikoakustik bilimleri kullanır. Çok yönlü Sinema, Oyun, Spor ve Müzik Modları ile GV30, aktif yaşam tarzlarına zengin müzikler sağlamak için pille çalışan taşınabilir Bluetooth hoparlörler olarak da sorunsuz bir şekilde çalışır.
Bluetooth'a ek olarak tamamen kablosuz olan GV30, Google Play'e ve canlı akış uygulamalarına, filmlere, şovlara, sporlara, oyunlara ve sosyal medyaya anında erişim için yerleşik Android TV'ye sahiptir. Dizüstü bilgisayarlar, iOS ve Android cihazlardan kablosuz olarak bağlanılabilir.
CinematicColor tarafından desteklenen ve Rec.709 renk gamı tarafından canlı bir şekilde sunulan 300 ANSI lümen parlaklık ve 720p HD netliğe sahip yeni GV30, görüntülerin gerçek renklerini vererek resim hassasiyetindeki titiz ayarı ile BenQ yeniliklerini sunar. Sinema Modu ve Gündüz Modu gibi özel olarak tasarlanmış modlar, ortam aydınlatması altında bile farklı ortamlarda canlı kontrast ve hassas yüksek çözünürlüklü ayrıntılara olanak verir.
Sinema tutkunları için özel olarak tasarlanmış GV30'un işlevsel olarak zarif tasarımı, çok yönlü yerleştirme için 135°'lik geniş bir projeksiyon açısı aralığı sağlayarak, küratörlüğünde içeriği görüntülemek ve sosyal medya trendlerini benzersiz bir şekilde kişiselleştirilmiş bir şekilde paylaşmak için yeni fırsatlar yaratır.
Bu projektör 30.000 saatlik uzun metrajlı filmlerin, 30.000 saatlik LED ışık kaynaklarının ve akıllı cihazlara, dizüstü bilgisayarlara, oyun konsollarına, Blu-ray oynatıcılara ve USB ortamlarına evrensel bağlantının keyfini çıkarmak için cömert pil ömrü sunar.
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