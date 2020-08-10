Benzinli, dizel, elektrikli: 2020'de hangisi ne kadar satıldı?

2020 yılının ilk 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre elektrikli otomobil satışlarında artış olduğu görülüyor. İlk 7 ayda 191 adet elektrikli ve 8 bin 129 adet hibrit otomobil satış oldu.

Benzinli, dizel, elektrikli: Ne kadar satıldı?

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) paylaştığı verilere göre Türkiye'de yılın ilk 7 ayındaki otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,3 yükseldi. Toplam 341 bin 469 adet araç satıldı.

  • En çok benzinli araçlar satıldı. Temmuz sonu benzinli otomobil satışları 137 bin 446 adetle toplam satışların yüzde 50,3'ünü oluşturdu.
  • Dizel otomobil satışları 114 bin 936 adetle yüzde 42,1'de.
  • Otogazlı otomobil satışlarının payı 12 bin 320 adetle yüzde 4,5 oldu.
  • Temmuz sonunda 191 adet elektrikli ve 8 bin 129 adet hibrit otomobil satışı oldu. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı toplam satışta yüzde 3.1. Elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99; hibrit otomobil satışları yüzde 47,3 artmış görünüyor. 
  • En çok tercih edilen araçlar yüzde 44,4 payla yine sedan otomobiller oldu.
  • Sedan otomobilleri yüzde 28,3 payla SUV ve yüzde 24,3 payla da hatchback takip etti.
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