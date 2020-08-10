Benzinli, dizel, elektrikli: 2020'de hangisi ne kadar satıldı?

2020 yılının ilk 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre elektrikli otomobil satışlarında artış olduğu görülüyor. İlk 7 ayda 191 adet elektrikli ve 8 bin 129 adet hibrit otomobil satış oldu.