Benzinli, dizel, elektrikli: 2020'de hangisi ne kadar satıldı?

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) paylaştığı verilere göre Türkiye'de yılın ilk 7 ayındaki otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,3 yükseldi. Toplam 341 bin 469 adet araç satıldı.
- En çok benzinli araçlar satıldı. Temmuz sonu benzinli otomobil satışları 137 bin 446 adetle toplam satışların yüzde 50,3'ünü oluşturdu.
- Dizel otomobil satışları 114 bin 936 adetle yüzde 42,1'de.
- Otogazlı otomobil satışlarının payı 12 bin 320 adetle yüzde 4,5 oldu.
- Temmuz sonunda 191 adet elektrikli ve 8 bin 129 adet hibrit otomobil satışı oldu. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı toplam satışta yüzde 3.1. Elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99; hibrit otomobil satışları yüzde 47,3 artmış görünüyor.
- En çok tercih edilen araçlar yüzde 44,4 payla yine sedan otomobiller oldu.
- Sedan otomobilleri yüzde 28,3 payla SUV ve yüzde 24,3 payla da hatchback takip etti.
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