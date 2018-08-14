Bethesda İkinci El Oyun Satıcısı İle Davalık Oldu

Bethesda, kendi oyunlarını "yeni" ibaresi ile satan satıcılara karşı savaş açtı!

Bethesda İkinci El Oyun Satıcısı İle Davalık Oldu

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