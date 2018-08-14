Bethesda İkinci El Oyun Satıcısı İle Davalık Oldu
Bethesda, kendi oyunlarını "yeni" ibaresi ile satan satıcılara karşı savaş açtı!
Fallout, The Elder Scrolls ve Dishonored gibi birçok harika oyunla tanınan Bethesda Softworks, Amazon Marketplace'te The Evil Within 2'nin mühürlü bir kopyasını satan bir satıcıya karşı yasal işlem başlatmaya karar verdi. Garip bir olay gibi görünen bu eylemi, şirket makul olarak değerlendirdi ve bu tür eylemlerin neden yapıldığını açıkladı.
Bethesda adına hareket eden Vorys hukuk firmasının ürünü "yeni" olarak listeleyen bir Amazon Marketplace satıcısı ile sorunları var. Bunun sebebi ise satıcının yetkili bir Bethesda oyunları dağıtıcısı olmaması. Bu nedenle, firma oyunun yetkili satıcısı dışında üçüncü bir kişi tarafından dağıtıldığında, deneyim kalitesinin düşeceğinden endişe ediyor. Bu size garip geliyorsa, muhtemelen bu düşüncenizde yalnız değilsiniz.
QuakeCon'da soruna açıklama getiren Bethesda'nın pazarlama ve iletişimde kıdemli başkan yardımcısı olan Pete Hines:
"İkinci el bir oyun satmaya çalışmıyor, yeni bir oyun satmaya çalışıyor. Ürünü sanki yeniymiş gibi listeliyordu. Tek söylemek istediğimiz, daha önce sahip olunan bir ürünse, ikinci el ibaresi ile satmak zorundasınız. Satın aldığınız bir ürünü yeni olarak ifade edemezsiniz çünkü sattığınız ürünün gerçekte yeni olduğunu doğrulamamızın hiçbir yolu yoktur.
Onu açabilir, beş saat boyunca oynayabilir, içerideki her şeyi kutusuna geri koyabilirsiniz. "Hey bu yeni." Yeni değil, sahip oldunuz, satın aldınız, bu yüzden sadece ikinci el olarak satılmalıdır. İşte bu; tartışma bitmiştir.
Kimsenin kullanılmış oyunları satmasını engellemeye çalışmıyoruz. İnsanlar her zaman kullanılan oyunları satıyorlar - bunu anlıyoruz ve engellemeye çalışmıyoruz."
Dedi ve ekledi:
"O satıcı, GameStop veya Best Buy gibi ürününü yeni olarak listelemeye çalışıyordu. Bir şirket değil, bir distribütör değil. Ve müşterilerimizin Amazon gibi satıcılardan ürün almasını istemiyoruz. Yeni bir ürün satın aldıklarını düşünüyorlar ve ortaya çıkıyor ki disk oynanmış, koridora yere sürtülmüş ve görünüyor ki 'oyunu satın aldığımda içinden çıkması gereken ekstraları almışlar!'."
İşin içinde her ne kadar teknik ayrıntılar da olsa, hayal edebileceğiniz gibi Bethesda'nın bu tavrı kamuoyundan pek olumlu tepkiler görmedi. Tüm bunların nasıl sonuçlanacağı ve şirketin istediği sonucu alıp alamayacağı ise merak konusu.
Yavuz Şimşek
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