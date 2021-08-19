Sea of Thieves'ten Büyük Başarı: 4,8 Milyon Oyuncuya Ulaşıldı!

Sea of Thieves için yayınlanan "A Pirate's Life" ücretsiz güncellemesi, duyurulmasından bir hafta sonra, Karayip Korsanları'ndan tanıdığımız Kaptan Jack Sparrow, Davy Jones ve diğer popüler karakterlerin yanı sıra film serisinden ikonik yerleri ve gemileri de oyuna ekledi. Rare, bugün yaptığı açıklamada güncellemenin Haziran'ın 2018'de çıkan oyunun şimdiye kadarki en yoğun ayı olmasını sağladığını ve 4,8 milyon aktif oyuncunun denizlerde yelken açtığını bildirdi. Bu sayının içerisinde, hem oyun sahiplerinin, hem de Xbox Game Pass abonelerinin ve bulut oyuncularının bulunduğu tahmin ediliyor. Stüdyo, platformlara göre dökümü açıklamadı.
Ayrıca Sea of Thieves, Karayip Korsanları'ndan ilham alan kozmetik öğeler, yeni haftalık etkinlikler, bazı oyun düzenlemeleri ve pek çok hata düzeltmesi sunmayı amaçlayan nispeten küçük bir güncellemeyi de oyuna sundu.
Son olarak, normalden daha fazla deneyim ve altın kazanmak isteyen korsanlar için stüdyo, 20 - 23 Ağustos tarihleri arasında, ün (Reknown) artışlarının yanı sıra çifte ganimet ve itibarın sunulduğu başka bir Gold & Glory Weekend'e ev sahipliği yapacak...
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