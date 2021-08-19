Oyun Satışlarında Aylar Sonra İlk Kez Sert Düşüş Yaşandı

Oyunfor.com'un her ay açıkladığı satış verileri doğrultusunda, mart ayından beri düzenli bir büyüme kaydederek normalinin çok üstünde seyreden oyun ve oyun içi satışları, pandemi kısıtlamalarının ortadan kalkması ve turizm sezonunun açılması ile birlikte düşüşe geçerek normal seviyelerine dönmeye başladı. Temmuz ayında haziran ayına kıyasla %10, mayıs ayına kıyasla %15 düşüş gösterdiği kaydedilen satışlar geçtiğimiz yılın temmuz ayına kıyasla %10 büyüme gösterdi.
Oyun satışlarının kategori olarak dağılımı:
Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz
PC %21 %22 %21 %18 %17
Konsol %24 %17 %17 %15 %16
Mobil %55 %61 %62 %67 %67
Temmuz ayının şampiyonu Garena Free Fire
Oyunfor.com'un oyun ve oyun içi satış verilerinden hareketle temmuz ayında en çok ciro yapan oyun Garena Free Fire oldu. 111 Dots Studio tarafından geliştirilen ve Garena tarafından 2017'de Android ve iOS için yayınlanan battle royale oyunu Garena Free Fire, çoğu mobil donanımda rahatlıkla oynanabilmesi ve son dönemde geliştirilen oyun içi etkinlikler ve yenilikler sayesinde Türkiye'deki oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı.
Temmuz ayında en çok ciro yapan 10 oyun:
1- Garena Free Fire
2- PUBG Mobile
3- Valorant
4- Call of Duty: Mobile
5- CS:GO
6- Lords Mobile
7- League of Legends
8- Rise of Kingdoms
9- Genshin Impact
10- Roblox
En çok ciro yapan oyunlar listesine PC kategorisinden yalnızca Valorant, League of Legends ve CS:GO girerken, çapraz oynama desteği sayesinde PC, konsol ve mobil platformların tamamında oynanabilen Genshin Impact ve Roblox dışında herhangi bir konsol oyunu listeye giremedi.
2006 yılından beri yayında olan ve tüm dünyada 160 milyonu aşkın aktif kullanıcısı bulunan Roblox ise ilk defa oyunfor.com'un en çok ciro yapanlar listesine girmeyi başardı. Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun yaratma sistemi olan Roblox, kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından programlanan oyunları oynamasına olanak tanıyor. 2012'de iOS, 2014'te Android ve 2015'te Xbox One için yayınlanan oyun, 2010'ların ikinci yarısında hızla büyümeye başlamış ve bu büyüme, pandemi ile birlikte doruk noktasına ulaşmıştı. Türk oyun severlerin Roblox'a olan ilgisi de gün geçtikçe artıyor.
Satışların yaşa göre dağılımı:
Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz
18-21 Yaş %9 %8 %7 %6 %5
21-30 Yaş %45 %44 %44 %46 %47
30+ Yaş %46 %48 %49 %48 %48
Satışların cinsiyete göre dağılımı:
Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz
Kadınlar %31 %30 %30 %29 %28
Erkekler %69 %70 %70 %71 %72
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