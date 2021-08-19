Oyun Satışlarında Aylar Sonra İlk Kez Sert Düşüş Yaşandı

Uluslararası 85 oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası Oyunfor'un açıkladığı verilere göre oyun ve oyun içi satışları Temmuz ayı itibariyle düşüşe geçti.