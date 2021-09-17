Bilgisayar Dünyasının En Ünlü İsimlerinden Clive Sinclair Hayatını Kaybetti

Teknoloji ve bilgisayar dünyası, en ünlü mucitlerinden birini kaybetti. Sir Clive Sinclair, uzun süre mücadele ettiği bir hastalıktan sonra, 81 yaşında hayatını kaybetti.
1980'lerin başında, kendisiyle aynı adı taşıyan şirketinde Sinclair ZX Spectrum bilgisayarlarını geliştiren Sinclair, ev bilgisayarlarını, diğer markaların fiyatları çok yukarılardayken erişilebilir hale getirmeyi başaran isimlerin başında geliyordu. Örneğin, bir ZX Spectrum 16K, Apple'ın Apple II'yi sadece birkaç yıl önce 1.298 dolara piyasaya sürdüğü bir dünyada sadece 125 sterline mal oluyordu.
Sinclair ayrıca, 1972'de ilk cep hesap makinesi olan Sinclair Executive'i icat etmesiyle de büyük itibara kavuştu. Ünlü Texas Instruments'ın ilk programlanabilir hesap makinesi olan HP-65 ise ancak 2 yıl sonra, 1974'te piyasaya sürüldü. Ayrıca Sinclair, elektrikli taşımacılığın ilk öncülerinden biriydi de. 1985 yılında C5 isimli, elektrikli ve üç tekerlekli bir bisikleti geliştirmişti.
Birçok mucit gibi, projeleri her zaman başarılı olmadı. Sinclair'in bilgisayar işi 1984'te kötü gitmeye başladı ve o da şirketini, 1985'te Amstrad'a sattı. C5 ise, zamanının on yıllar ötesinde olsa da, beklenen satışların yakınına bile ulaşamadı.
Clive Sinclair'in bilgisayarları, birçok oyuncu ve oyun geliştiricisi için bir dönüm noktasını temsil ediyor. Ürünlerinden birine hiç dokunmamış olsanız bile, Sinclar'in çalışmalarının hayatınızdaki teknolojiyi etkilemiş olma ihtimali kesinlikle yüksek...
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