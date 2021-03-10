Bilgisayar Korsanları, Çektiğiniz Selfie'lerle Neler Yapıyor Neler...

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışmak zorunda kalanlar yeni trendlee imza atmaya devam ediyor. İnsanlar özellikle ev ofis kurulumlarının veya video konferans oturumlarının fotoğraflarını çekip internette yayınlamak gibi bir alışkanlık geliştirdi. Bununla birlikte, güvenlik firması Sophos'un yeni bir blog yazısı, siber suçluların kimlik veya mali dolandırıcılık yapmak için kullanılabilecek bir dizi kişisel veriyi çalmak için bu yeni selfie türünden yararlandığını öne sürüyor.
Birçoğumuzun haberi yok ancak uzaktan çalışan kişilerin selfie'lerini kullanarak kişisel bilgileri açığa çıkartmanın çeşitli farklı yollar bulunuyor. Örneğin, fotoğrafların arka planındaki paket etiketleri kişinin ev adresinin ortaya çıkmasını sağlarken, duvardaki posterler kişinin hobileri hakkında güvenlik sorularını kırmak için kullanılabilecek bilgileri ortaya dökebiliyor.
Bu arada Zoom veya Teams üzerinden düzenlenen sanal doğum günü partilerinin görüntüleri, doğum tarihlerini ve arkadaşların ve aile üyelerinin isimlerini toplamak için kullanılabiliyor.
Dolandırıcılar ve diğer siber suçlular yaşamlarımız hakkında kişisel veya işle ilgili, açık bir şekilde çevrimiçi olarak bilgi paylaşmamıza bayılıyorlar. Zararsız bir eğlence gibi görülse de, bu tuzağa düşüyoruz ve riskleri görmezden geliyoruz. Risk altında olan sadece kişisel bilgiler değil, uzaktan çalışan kişilerin bu fotoğraf veya videolarından hassas kurumsal verilerin sızdırılması da mümkün.
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