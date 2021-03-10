Bilgisayar Korsanları, Çektiğiniz Selfie'lerle Neler Yapıyor Neler...

Evden çalışırken ya da görüntülü görüşme ile parti yaparken çektiğiniz selfie'lerin sizi hiç beklemediğiniz bir anda hacker'ların eline düşürebileceği aklınıza gelir miydi?