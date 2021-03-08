Dünyanın İlk ve En Pahalı Tweet'ini Bir Türk Satın Aldı: Peki NFT nedir?

Twitter CEO'su Jack Dorsey, tweet'leri "Non-Fungible Token" (NFT) olarak satan bir web sitesi olan Valuables @Cent'te, ilk tweet'ini açık artırma ile sattı. Tweet'in yeni sahibi ise bir Türk oldu: Bridge Oracle CEO'su Sina Estavi.
Teklif verme sürecinin sonunda en yüksek teklifi veren Estavi, Dorsey'in tweet'ine 2,5 milyon dolar ödedi. Bu gelişme, blockchain teknolojisi aracılığıyla kimliği doğrulanmış sanal nesnelerin satış potansiyelini bir kez daha görmemizi sağladı.
Dorsey, ilk tweet'i olan "just setting up my twttr" (Sadece twttr'ımı kuruyorum), 21 Mart 2006'da yazılmıştı. Bu tweet sadece Dorsey'in değil, Twitter'ın da ilk tweet'i olma özelliğini taşıyor.
just setting up my twttr— jack (@jack) March 21, 2006
Aslında satış işlemi Aralık 2020'de başlamıştı. Ancak Dorsey'in geçtiğimiz Cuma günü "Valuables @Cent" bağlantısını yayınlamasının ardından açık artırmada da gaza basıldı.
Tweet için en yüksek teklif olan 2,5 milyon dolar, Bridge Oracle CEO'su Sina Estavi'den geldi. TRON'un kurucusu Justin Sun, açık artırmada 2 milyon dolarlık teklifini artırmayınca, zafere ulaşan Estavi oldu.
Dorsey'in tweet'inin satılması, bu satışa rağmen görünür olmaya devam edecek.
NFT Nedir?
NFT'ler en temel haliyle, dijital bir eserin (ki bu satışta eser Dorsey'in tweet'i oluyor) kime ait olduğunu onaylamak için kullanılan, dijital imza görevi gören dijital dosyalar olarak tanımlanabilir.
Valuables @Cent'e göre, bir tweet'in satılması için bu dijital sertifikaya sahip olması gerekli. Başka bir deyişle eserin "içerik üretici tarafından imzalanması ve doğrulanmasını" gerekiyor. Örneğin Dorsey'in tweet'i olayında tweet'in yalnızca bir benzersiz imzalı sürümü var ve içerik üretici satmayı kabul ediyor. Bu da, ücreti ödeyip ona sahip olabileceğinizi gösteriyor.
İçeriklerini NFT'ye dönüştüren ve satışa çıkaran pek çok isim olsa da, bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri kuşkusuz Mesut Özil. Fenerbahçe'li futbolcu, bir süre önce bir tasarımcıyla birlikte tasarladığı krampon tasarımlarını ve Mesut Özil avatarlarını aynı şekilde satışa çıkartmış ve satmıştı.
Geçtiğimiz günlerde de, internette fenomen haline gelen Nyan Cat'in bir dijital sürümü, 600.000 doların üzerinde bir fiyatla, aynı yöntemle satılmıştı.
Satılan ya da satışta olan NFT'ler arasında bir video, bir resmin dijital sürümü, futbol kartlarının dijital sürümü gibi çok çeşitli ürün bulunabiliyor.
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