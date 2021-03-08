Dünyanın İlk ve En Pahalı Tweet'ini Bir Türk Satın Aldı: Peki NFT nedir?

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 2006'da yazdığı ve Twitter'ın ilk tweet'i olma özelliğini taşıyan tweet, bir Türk tarafından, küçük bir servet karşılığında satın alındı. NFT olarak satılan tweet için 2.5 milyon doların üzerinde bir ödeme yapıldığı açıklandı. Peki ama NFT nedir?