Bilgisayarın Wi-Fi Gücü Nasıl Artırılır?

Bilgisayarının Wi-Fi performansından memnun olmayan, hem sinyal erişimini hem de bağlantı hızını artırmak isteyenler için çözümlerden biri de Wi-Fi adaptörler. Bütçe dostu ağ markası Mercusys®'in USB'den bilgisayara takılarak kullanılan MU6H model Wi-Fi adaptörü, sağladığı avantajlara oranla benzerlerine oranla uygun fiyatıyla bu kategoride dikkat çekiyor.
Mercusys MU6H, çift bant desteğine sahip. Kullanıcılara hem 5GHz hem de 2.4 GHz bantlarını kullanma olanağı sunarak mevcut Wi-Fi bağlantısından maximum performans almalarını sağlıyor. Yüksek hız gerektiren online oyun gibi uygulamalar 5 GHz bandına, e-posta gönderme gibi daha düşük hızla yapılabilecek uygulamalar ise 2.4 GHz bandına yönlendiriliyor. Böylece ağda tıkanıklık sorunu engelleniyor. 256-QAM teknolojisini kullanan adaptor, hız performansını yüzde 33 artırıyor. MU6H, toplam 650 Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor.
Daha Geniş Wi-Fi Sinyal Alanı
Mercusys MU6H'nin çevrilebilen yüksek kazançlı (5 dBi) anteni, daha geniş alanda Wi-Fi sinyallerine ulaşabiliyor. Böylece evde bilgisayarını alıp odasına gittiğinde sinyal sorunu yaşayan kullanıcılar, bu sorunu çözebiliyorlar. Cihaz üzerinde yer alan anten istenen yöne doğru çevrilebiliyor. 180 derece yatay, 90 derece dikey hareket ettirilebilen anten, farklı ortamlarda daha güçlü sinyal için en uygun pozisyona ayarlanabiliyor.
Ürünün kurulumu da çok basit. Herhangi bir CD gerektirmeyen (Windows işletim sistemleri için) ürün, bilgisayara takıldığında saniyeler içinde ağa bağlanıyor ve dahili sürücüsü kullanıcıları yönlendirmeye başlıyor. Ekrandaki talimatları izleyerek ürün kolayca çalışır hale getiriliyor.
Mercusys MU6H Wi-Fi adaptörün fiyatı ise KDV dahil 17 USD olarak belirtiliyor.
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