Bilgisayarın Wi-Fi Gücü Nasıl Artırılır?

Mercusys'in MU6H model Wi-Fi adaptörü, bilgisayarında Wi-Fi olmayan ya da Wi-Fi gücü yeterli olmayan kullanıcılara çözüm sunuyor. Çift bant destekli ve yüksek kapasiteli döndürülebilen antenli bu ürün ile bilgisayarların Wi-Fi performansı artırılıyor.