Bilgisayarların Wi-Fi Gücünü Artırmanın Yolu

Masaüstü bilgisayarının Wi-Fi performansından memnun olmayanlar için PCI Express adaptörler uygun bir çözüm oluyor. Kablosuz ağ pazarının lideri TP-Link®, çift bant desteğine sahip, AC standardında ve yüksek bağlantı hızı sunan yeni bir adaptörü satışa sundu. Archer T6E model adlı ürün, kolay kuruluyor ve üzerindeki iki anten ile daha geniş bir kapsama alanı sağlıyor.
Bir önceki kablosuz ağ standardı olan 802.11N'e göre üç kat daha fazla hız sunan adaptör, 5 GHz bandında 867, 2.4 GHz bandında ise 400 Mbps hızlara ulaşabiliyor. Bu yüksek Wi-Fi hızı sayesinde online oyunlar ya da HD filmler gibi yüksek yoğunluklu uygulamalar sorunsuz ve kesintisiz çalıştırılabiliyor. Çift bant desteği olmayan PC'ler de bu desteğe kavuşuyor ve daha rahat bir ağ trafiği elde ediliyor.
Üzerinde yer alan iki harici anten ile daha geniş bir Wi-Fi kapsama alanı elde ediliyor. Ayrıca adaptörün alüminyum alaşım parçaları, ısıyı dengede tutuyor ve ısınma/donma sorunlarına yol açmıyor.
Geriye dönük olarak 802.11 a/b/g/n standartlarını da destekleyen ürünün kurulumu da çok kolay. Her tür PC'ye kolayca monte edilen adaptör, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay kurulum CD'si ile basit bir şekilde kurulup çalışır hale geliyor.
Gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip olan ürün Windows 8.1 / 8 / 7 / XP 32/64 bit işletim sistemleriyle uyumlu. Archer T6E PCI Express adaptörün tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 55 USD.
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