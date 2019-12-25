Bilim İnsanları LEGO'yu -273 Derecede Dondurdu!

Tüm çocukların ve ruhu çocuk olanları en sevdiği oyuncaklar arasında yer alan LEGO, pek çok alanda karşımıza çıkıyor. Mesela daha önce 1 milyon LEGO parçasıondan gerçek boyutta ve sürülebilir bir Bugatti Chiron otomobilin yapıldığına şahit olmuş ve hatta geçtiğimiz günlerde LEGO setlerinin uzaya gönderildiğini okumuştuk. LEGO, bu kez de bilim insanlarının laboratuvarlarına girmiş.
Lancaster Üniversitesi'nden Josh Chawner ve Dmitry Zmeev isimli iki bilim insanı, LEGO parçalarını "mutlak sıfır" olarak kabul edilen -273.15 Santigrat derecede dondurmayı denemişler ve bunda da başarılı olmuşlar. Deney için özel bir "seyreltme buzdolabı" kullanan ikili, araştırmalarının yapım aşamasını ve sonuçlarını hemen yukarıdaki videoda anlatmışlar.
Takım lideri Dmity Zmeev, buldukları sonuçların önemli olduğunu söylerken, yaptıkları deney neticesinde LEGO blokları arasındaki sıkıştırma düzeninin kriyojenik sıcaklıklarda son derece iyi bir yalıtkan olarak davranmasına sebep olduklarını bulduğunu açıklıyor. Araştırmacıların yaptıkları deneyin sonuçları, Scientific Reports dergisinde yayınlanmış.
Deneyi ile ilgili daha fazlasını merak edenler, orijinal raporun tamamına buradan göz atabilirler.
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