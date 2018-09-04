Lego Group'tan gerçek boyutlu Bugatti Chiron!
Lego Group, Lego Technic ile çalışan gerçek boyutlu bir Bugatti Chiron üretti!
Lego Group, Bugatti Chiron'un gerçek boyutlu bir modelini, Lego Technic ve muazzam bir sabırdan başka bir şey kullanmadan bir model oluşturdu.
Otomobil, 2,304 motor ve 4,302 dişli çarkı ile bir milyondan fazla Lego Technic parçası içeriyor. Model sadece etkileyici görünmekle kalmıyor, iki yolcu taşıyabiliyor ve 20km/saat üzerinde hızlarda seyahat edebiliyor (ancak koltukları biraz rahatsız ve sert olabilir).
Aracın dış kısmı binlerce birbirine bağlı üçgen parçadan yapılmış bir 'deri' ve iç kısmı panel üzerindeki aletlere ve ayrılabilir direksiyon simidindeki Bugatti logosuna kadar orijinalinin sadık bir kopyası. Ayrıca hiç yapıştırıcı da tutkal bulunmuyor.
Çek Cumhuriyeti'ndeki Lego fabrikasından tasarımcılar ve mühendisler, gerçek Chiron'un ilk test edildiği Almanya'da Ehra-Lesein'de ilk kez kendini kanıtlayan arabayı tasarlamak ve inşa etmek için 13.000 saatin üzerinde zaman harcadılar.
Lego Group'un ürün ve pazarlama başkanı Lena Dixen'in söylediğine göre "bu büyüklükteki model türünün ilki ve pek çok açıdan bu araçla kendi hayat gücümüzün sınırlarını zorlamak istedik."
" Lego Technic 40 yılı aşkın bir süredir, her yaştan hayranın yaratıcılıklarını, yeni tasarımlar yaratmanın ötesine geçmeye zorlayan bir yapı sistemi ile test etmelerine ve yeni fonksiyonlar geliştirmelerine imkan yarattı."
"Lego Technic yapım sisteminin harekete geçirilmesi ve yaratıcılığın yeniden bulunması potansiyelinin büyüleyici bir örneği."
Gerçek boyutlu Chiron, çoğu hayranın bütçesinin biraz üstünde olsa da Lego, aracın evde yapabileceğiniz bir minyatür kopyasını da sunuyor.
Levent Öztürk
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