Lego Group'tan gerçek boyutlu Bugatti Chiron!

Lego Group, Lego Technic ile çalışan gerçek boyutlu bir Bugatti Chiron üretti!

Lego Group'tan gerçek boyutlu Bugatti Chiron!

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