Bilim İnsanları, Mars'ın Garip Bir Hareketini Keşfettiklerini Duyurdular

Araştırmacılar ilk kez Dünya olmayan bir gezegenin ne kadar yalpaladığını ölçebildi. Artık Mars'ın dönme ekseninin her 207 günde bir hafifçe, yaklaşık on 10 santimetre sallandığını söyleyebiliyoruz. Bir karşılaştırma yaparsak, Dünya'nın ekseni 433 günlük bir süre içinde 6 metre yalpa yapıyor.
NASA'dan Dr. Alex Konopliv, "bu yalpalama, beklediğimiz gibi oldukça küçük boyutlarda" diyor ve ekliyor: "Bunu ölçebilmek için çok uzun yıllar boyunca çok kaliteli veri setleri ile çalışmamız gerekti."
Başka bir gezegende böylesine küçük bir yalpayı ölçebiliyor olmamız gerçekten inanılmaz. Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan araştırmada, araştırmacılar bu değeri doğru bir şekilde tahmin etmek için Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter ve Mars Global Surveyor uzay araçlarından gelen verileri kullandılar. Radyo izleme, uzay araçlarının bu sallanma nedeniyle bir miktar yerçekimi etkisi yaşadığını gösteriyor.
Ekip ayrıca yalpalama kaynağının gezegene özgü olduğunu ve bunun Mars'taki kutup buzullarının mevsimsel erimesi gibi yüzey etkilerinden kaynaklanmadığını tespit etti. Bu gerçek, bizim Kızıl Gezegen'i daha iyi anlamamız için çok önemli.
Mars çok ince bir atmosfere sahip kurak bir gezegen. Araştırma ekibi Mars'ın yalpalamasının kabuğunun altındaki manto tabakasından kaynaklandığını düşünüyor. Tam bir yalpanın gerçekleşme süresi, mantonun ne kadar deformasyona uğrayabildiğini göstermesi açısından önemli bir bilgi olarak değerlendiriliyor.
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