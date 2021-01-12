Elon Musk önermişti! Yanlış Signal'in hisseleri yüzde 1300 arttı

Dünyanın en zengin insanlarından, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın patronu Elon Musk geçtiğimiz hafta Whatsapp'ın gizlilik politikasını değiştirmesinin ardından mesajlaşma uygulaması Signal'i önermişti. Mesajlaşma uygulaması Signal ile ilgili "Use Signal" (Signal Kullan) şeklinde tweet atmıştı.
YANLIŞ SİGNAL'İN HİSSELERİ ARTTIRDI
Musk'ın Signal kullanımı teşvik eden tweetinin ardından Signal'in hisselerinde artış bekleniyordu. Ancak kullanıcıların yanlış anlamasıyla sağlık teknoloji şirketi Signal Advances'in hisselerinde artış yaşandı.
Az bilinen şirketin hisseleri Elon Musk'ın tweet attığı gün yüzde 527 oranında arttı. Artış bununla da kalmadı devam etti ve hisse değeri 0,6 dolardan 8 dolara yükselerek yüzde 1300 artış yaşandı.
"BU BİZ DEĞİLİZ"
Signal Advance'in hisse senetlerindeki benzeri görülmemiş artış, Signal mesajlaşma uygulamasının Signal Advance ile hiçbir ilgisi olmadığını belirten bir tweet göndermesine de neden oldu.
Signal ise Twitter hesabından, "İnsanların Signal'in rekor büyümesine yatırım yapmak istemesi anlaşılabilir, ancak bu biz değiliz" ifadelerine yer verirken "Biz bağımsız bir 501c3'iz ve tek yatırımımız sizin gizliliğinizdir" açıklamasında bulundu.
YANLIŞLIKLA 13 KAT DEĞER KAZANDI
1992 yılında kurulan ve tıp, hukuk çalışanlarına hizmet veren Signal Advance, 2014 yılında aynı zamanda teknoloji alanına da geçerek adını Signal Advance olarak değiştirdi ve borsaya kote bir şirket haline geldi. Şirketin 2015 yılından bu yana hisse değerlerinin 1 doların altında işlem gördüğü görülürken şirketin piyasa değerinin çok küçük olduğu ve finansal verilerinin ABD hisse senedi piyasası gözlemcisi SEC ile raporlanmadığı görülüyor. Mart 2019 itibarıyla şirketin CEO'su Chris Hymel dışında tam zamanlı çalışanı bulunmayan Signal Advance'ın piyasa değeri birkaç gün içerisinde 55 milyon dolardan 660 milyon dolara yükselerek 13 kat arttı.
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