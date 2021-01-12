Elon Musk önermişti! Yanlış Signal'in hisseleri yüzde 1300 arttı

Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk, Whatsapp'ın gizlilik politikasını değiştirmesinin ardından mesajlaşma uygulaması Signal'i teşvik eden tweet atmıştı. Musk'ın "Signal" açıklamasının yanlış anlaşılması, konuyla alakasız bir şirketin hisselerini arttırdı...