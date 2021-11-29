Twitter CEO'su Jack Dorsey İstifa Etti! Jack Dorsey Neden Görevden Ayrıldı?

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, ani bir kararla CEO koltuğundan istifa ettiğini duyurdu. Ünlü CEO'yu istifa kararı almaya iten etkenler ne, Dorsey neden istifa etmiş olabilir?