Twitter CEO'su Jack Dorsey İstifa Etti! Jack Dorsey Neden Görevden Ayrıldı?

Jack Dorsey İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı Twitter'daki görevinden ayrıldığını duyurdu. Dorsey, CEO koltuğunun yeni sahibininse Parag Agrawal olacağını Twitter hesabından açıkladı. Koltuk değişimi hemen gerçekleşecek; Dorsey ise geçişe yardımcı olmak için "Mayıs" a kadar yönetim kurulundaki diğer görevlerine devam edecek. Parag Agrawal, şu ana kadar Twitter'ın Baş Teknoloji Sorumlusu olarak görev yapıyordu.
Bu arada Dorsey, Twitter çalışanlarına da bir mektupla veda etti ve bu mektubu Twitter hesabından yayınladı. Mektupta Dorsey, "Bir şirketin, kurucusunun etkisinden veya yönlendirmesinden bağımsız olarak kendi başına ayakta durabilmesinin kritik olduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.
not sure anyone has heard but,
I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl— jack?? (@jack) November 29, 2021
Dorsey'in CEO'luk görevinden ve Twitter'dan neden ayrıldığı henüz net değil. Ancak yatırımcıların, Dorsey'in itibar riskleri nedeniyle uzun zamandır CEO görevinden ayrılmasını istedikleri biliniyor.
Dorsey, Ekim 2020'de 230. Bölüm hakkındaki Kongre oturumunda sorguya çekilmişti. Bölüm 230, teknoloji platformlarını çevrimiçi yayınladıkları içerikten sorumlu olmaktan koruyan bir yasa. Kongre, internet platformlarında iddia edilen muhafazakarlık karşıtı önyargılarla ilgili soruları gündeme getirdi. Duruşma, Twitter'ın şimdiki Başkan Joe Biden'ın oğlu ile Ukrayna arasındaki bağlantıları gösteren bir New York Post makalesini yasaklamasının ardından gelmişti. Bu, sosyal medya platformlarının onları susturduğunu söyleyen birçok muhafazakarı kızdıran bir hamleydi. Yani ayrılık kararının arkasında, yatırımcılarla birlikte politik nedenlerin de olabileceği açık.
Jack Dorsey 5 Ekim 2015'te CEO koltuğunu devraldığından beri Twitter hisseleri %85 arttı. Yine Dorsey'e bağlı olan Square hissleri ise, 19 Kasım 2015'teki ilk halka arzından bu yana %1.566 oranında, müthiş bir artış gösterdi. İstifa haberinin ardındansa, Twitter'ın hisseleri kısa bir süre için %5'ten fazla yükseldi.
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