Bill Gates'ten Yeni Uyarılar: Koronavirüs'ten Bile Daha Kötüsü...

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eski eşiyle kurduğu Bill&Melinda Gates Vakfı aracılığıyla yaptığı iklim değişikliğine yönelik tespit ve çözüm önerilerini "İklim Krizini Nasıl Önleriz" kitabında anlattı. Kitapta pandemiye atıf yapan Gates, küresel ısınmanın yol açtığı kayıpların koronavirüsten daha korkutucu olduğunu söylüyor.

Bill Gates'ten uyarı: Koronavirüs'ten daha kötü...

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