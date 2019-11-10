Bill Gates: "Windows Phone, Android'i Yenebilirdi"

Bill Gates, Microsoft'un, Windows Phone'u şahlandırma fırsatını nasıl kaçırdığını anlattı!

Bill Gates: Windows Phone, Android'i Yenebilirdi

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, firmanın akıllı telefon piyasasındaki sönük performansını 2000'lerin başındaki antitröst soruşturmasına dayandırdı.

New York Times'ın DealBook konferansında konuşan Gates, davanın tüm dikkatini dağıttığını ve bu yüzden Windows Mobile'ı Motorola cihazlara yerleştirmeye yönelik son tarihi kaçırdığını söyledi. Firma, 2000'lerin başında Windows Mobile ile önemli bir başarı yakalasa da, bu tür cihazların piyasası çok küçük olduğundan, ilk hamleyi yapma avantajı kısıtlıydı. Motorola, dönemin önemli üreticilerinden biriydi ve Windows Mobile, Motorola ile birlikte pazarda büyük bir avantaj sağlayabilirdi. Böylece Google'ın Android ile ele geçirdiği pazar payını kısıtlayabilirdi.

İlk Android'li cihazlar, 2010'a doğru ortaya çıktı ve Microsoft'un ve Apple'ın boş bıraktığı alanı doldurdu. Böylece Android, PC'ler için Windows ne ise, telefonlar için aynısı haline geldi.

Gates, daha önce Microsoft'un telefon pazarında etkisiz kalmasını kendisinin en büyük hatası olarak tanımlamış, bunun firmaya çok büyük paralara mal olduğunu kabul etmişti. Son olarak firmanın Windows 10'un mobil sürümüyle piyasada bir miktar yer edinmeye yönelik çok iddialı olmayan girişimi de başarısız olmuştu.

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