Bill Gates'ten Kripto Para Hakkında Şok bir Yorum
Microsoft'un ortak kurucusu Bill Gates, Kripto paranın ölümlere sebep olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı!
- Ali Ruhi Öztürk
Bill Gates hiç bir zaman düşüncelerini ifade etmek konusunda çekingen davranmadı. Kripto para birimleri ile ilgili konuşan Gates, her zamanki gibi içinden ne geliyorsa söyledi. Reddit'te gerçekleşen AMA (Ask Me Anything, Soru/Cevap) oturumunda Gates, kripto paranın sunduğu anonimliğin iz sürmeyi zorlaştırdığı için polise engel, suçlulara ise yardım ettiğini söyledi.
Gates'in sözleri şu şekilde: "Kripto para birimlerinin ana özelliği anonim olmaları. Bence bu hiç de iyi bir şey değil. Hükumetin para aklama, vergi kaçakçılığı ve terörist fonlarını engellemesi ise iyi bir şey. Şu an kripto para kullanılarak fentanil ve diğer uyuşturucu maddelerin ticareti yapılıyor, bu da onu direkt şekilde ölümlere sebep olduğu anlamına geliyor. Ayrıca ICO'lar ve kripto paralar ile gelen spekülasyon dalgaları da bu alanda uzun vadeli bulunmayı planlayanlar için çok riskli."
Bill Gates'in diğer sorulara verdiği ilginç cevapları okumak isterseniz, Reddit AMA sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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