Bilmediğiniz 5 WhatsApp Eklentisi ve Uygulaması
WhatsApp'tan daha da fazlasını almanız mümkün! İşte bunu sağlayacak 5 eklenti ve uygulama...
WhatsApp iyi bir mesajlaşma yazılımı ancak bu, daha iyi olamayacağı anlamına gelmiyor. Size gönderilen resimleri meraklı gözlerden gizlemekten aynı telefonda birden fazla WhatsApp hesabı kullanmaya, bazı eklenti ve uygulamalarla birçok şeyi yapmanız mümkün.
Aşağıdaki eklentiler sadece Chrome'da çalışıyor. WhatsApp Web'i ise elbette PC'nizde kullanıyor olmanız gerekli. Uygulamalar ise Android'li telefonlarda çalışıyor. WhatsApp Messenger bot'u ise her cihazda kullanabilirsiniz.
WhatsAuto (Android): Otomatik Cevap Yollayın
Bazen direksiyonda, bazen ise kitabınızın başında ders çalışıyor olabilirsiniz. Buna rağmen arkadaşlarınıza nazikçe otomatik bir cevap vermek istiyorsanız, önceden belirlenen mesajlar yollamanıza izin veren WhatsAuto'yu kullanabilirsiniz.
Kişiselleştirmesi kolay olan uygulama, yazıları kalın, italik veya üstü çizgili olarak yazmanıza da izin veriyor. Otomatik cevapların kimlere gönderileceğini seçebiliyorsunuz, örneğin favori kişilerinize otomatik cevap yollamamayı tercih edebilirsiniz.
Play Store'dan indirin: WhatsAuto
WikiBot (tüm platformlar): Wikipedia Açıklamalarına Bakın
WikiBot, kendisine yolladığınız sözcüğün Wikipedia'daki açıklamasını önünüze getiriyor. Bunun için WikiBot'un telefon numarasını kişi listenize ekliyorsunuz. Ardından şu mesajı, bu numaraya bir WhatsApp mesajı olarak göndermeniz gerekiyor:
join ultramarine-tapir
Bunu yaptıktan sonra hizmetin etkinleştiğine dair bir uyarı alacaksınız. Artık basit şeylerin anlamını veya bir kişinin kim olduğunu anlamak için Google'a gitmek zorunda değilsiniz.
WhatsApp Business (Android): Bir Telefonda İki Numara Kullanın
Çift SIM kartlı bir telefonunuz varsa, muhtemelen iki numara için bir WhatsApp hesabı kullanmak istiyorsunuzdur. WhatsApp'ın sunduğu resmi bir uygulama olan WhatsApp Business, alıştığınız WhatsApp'ın bir türevinden fazlası değil. Şirketlere yönelik "hızlı cevap" gibi bazı ek özellikler de sunuyor, ancak en iyisi, farklı telefon numaralarıyla çalışabilmesi.
WhatsApp Business, henüz iOS için yayınlanmadı, yani sadece Android'li cihazlarda kullanılabiliyor.
Play Store'dan indirin: WhatsApp Business
Hide Media (Chrome): WhatsApp Web'de Fotoğraf ve Videoları Gizleyin
WhatsApp Web, size gelen tüm video ve fotoğrafları otomatik olarak yükleyip gösteriyor. Büyük bir bilgisayar ekranında bu, gizlilik açısından sorun oluşturabilir. Hide Media ise WhatsApp Web'de görüntülenen tüm medyayı varsayılan olarak gizleyen basit bir eklenti. Medya içeriği aslında indiriliyor ancak bulanık hale getirilerek üzeri kapatılıyor. Resmi görebilmek için fareyi üzerine götürmeniz, videolarda play düğmesine basmanız gerekiyor.
İndirin: Hide Media (Chrome)
WAToolkit (Chrome): Mesaj Önizlemelerini Okuyun, Metin Genişliğini Değiştirin
WAToolkit, WhatsApp Web kullanan herkesin kullanması gereken bir eklenti. WAToolkit'in ilk numarası, sohbet baloncuklarının boyutunu değiştirmeye izin vermesi. Böylece sohbet balonunu geniş monitörünüze uygun hale getirebiliyorsunuz.
İkinci olarak Chrome'un araç çubuğundaki WAToolkit düğmesi, size ulaşan mesajları WhatsApp Web'e gitmeden okuma olanağı sunuyor. Bunun için fare imlecini simgenin üzerinde tutmanız yeterli. Böylece size gelen mesajları "çift mavi onay işaretine" dönüştürmeden, sinsice okumanız da mümkün oluyor.
İndirin: WAToolkit (Chrome)
Zeynel A. Öztürk
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