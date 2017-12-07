Bilmeniz Gereken Kablosuz Ağ Güvenlik Ayarları
Pek çok kullanıcının "bana bir şey olmaz" diyerek göz ardı ettiği bu basit önlemlerle, kablosuz ağınızı dış tehditlerden koruyabilirsiniz...
Küçük işletmeleriniz için bir kablosuz ağ kurarken, herhangi bir güvenlik işlevini kapatmanız çok cazip gelebilir. Yapılan işin tamamlanması için önemli bir güvenlik önlemini "bir şey olmaz" diyerek geçmek daha sonra işletmenize de zarar verebilir. Ancak küçük işletmeler, diğer tüm işletmeler gibi ağlarının güvenli olduğundan emin olmalılar. Sonuçta, müşterileriniz verilerini güvende tutmanıza güveniyor.
Unutmamanız gereken şey, kablosuz ağınızın yalnızca kendi tesislerinizde kalmadığı ve dışarı taştığıdır. Kablosuz teknolojiler, ofis ile sınırlandırılamayan uzun menzilli bağlantı sağlar; bu da, güvenli olmayan bir ağa, kapsama alanına giren herkesin erişebileceği anlamına gelir.
Eğer gerekli önlemleri almazsanız sadece çevredeki komşularınıza ücretsiz kablosuz internet sağlamakla kalmazsınız, ayrıca ciddi güvenlik açıklarına da yol açabilirsiniz. Parolalar, finansal kayıtlar, müşteri bilgileri ve gizli veriler, saldırganlar için kaçınılmaz iş fırsatı anlamına geliyor.
Bununla beraber, ağınızı kullanarak işlenecek herhangi bir suç, sizi de mahkemelik duruma düşürebilir. Ancak bilinçli kullanıcıların asla göz ardı etmeyeceği şu önlemlerle tüm bu belalardan uzak durabilirsiniz:
Şifreleme kullanın
Muhtemelen ağınızı korumak için alabileceğiniz en önemli önlem şifreleme kullanmaktır. Hemen hemen tüm yönlendiriciler ve kablosuz cihazlar, ağ bilgilerinizi dışarıdan okunamaz hale getiren bazı şifreleme biçimleri sunar.
Modeminizin ayarlarından WEP (Wired Equivalency Privacy), WPA ve WPA2 (Wi-Fi Protected Access) ayarlarından birini açarak temel güvenliğinizi arttırabilirsiniz. Tabii ki mümkünse, tercihinizi WPA2'den yana kullanmanızı öneriyoruz.
Güvenlik duvarı (firewall) kullanmayı unutmayın
Donanımsal güvenlik duvarları, pek bir ayarlama gerektirmeyen sağlam fabrika ayarları ile satılıyorlar ve şüpheli aktiviteleri engelliyorlar. Yazılımsal güvenlik duvarları ise bilgisayar ve dizüstülerde görev yaparak yabancı bir programın internet trafiğine çalıntı veri sızdırmasını engelliyor. İşletim sisteminizin güvenlik duvarının yeterli olması için yazılımı güncel tuttuğunuzdan emin olun. Ayrıca bir çok anti-virüs yazılımı kendilerine has güvelik duvarı hizmetleri de sunuyor.
Yönlendirici (router) ayarları
Router'ınızda şu ayarları mutlaka elden geçirin:
- Router veya modeminizin fabrika ayarı erişim adı ve şifresini mutlaka değiştirin.
- Fabrika ayarı ağ adını değiştirin.
- Router'ın ağ adını yayınlamasını ayarlardan kapatın.
- MAC kimlik doğrulaması ile kullanıcıların eşsiz erişim adı ve şifrelerle ağa girmesini sağlayın.
- Müşterileriniz için ayrı bir kablosuz ağ oluşturun.
Ali Ruhi Öztürk
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