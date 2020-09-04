Bir Antivirüsün, Virüs İndirmek İçin Kullanılabileceği Aklınıza Gelir miydi

Microsoft Defender'ın yeni bir işlevi, bir güvenlik araştırmacısına göre zararlı indirmek için kullanılabilir. İşte Defender'da ortaya çıkan şaşırtıcı tehlike.