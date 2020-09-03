Pilotlar, Yüzlerce Metre Yüksekte Bir JetPack Gördüklerini Söylüyor

Los Angeles Uluslararası Havaalanı'na iniş sürecinde olan bir yolcu uçağının pilotları, birkaç yüz metre irtifada "jetpack" ile uçan birini gördüklerini söylediler.
Yerel saatle pazar akşamı American Airlines'ın 1997 numaralı uçuşunda gerçekleşti. Pilot, iniş sırasında yaklaşık 900 metre yükseklikte uçağın sol tarafında kalan bir nesne gördüğünü söyledi. Görülen nesne, yardımcı pilot tarafından doğrulandı. TV kanalı Fox 11 tarafından paylaşılan trafik kontrol kayıtlarında pilotun "jetpack'li bir adamın yanından geçtik" dedikleri duyulabiliyor.
Pilotların tüm bunları eğlence için uydurma ihtimalinin düşük olduğu düşünülüyor. Bu tür bir "şaka", pilotu kınama veya işinin askıya alınması gibi bir durumla karşı karşıya bırakabilir. Şu ana kadar bu irtifada kimin veya neyin uçtuğuna dair bir bilgi ise gelmedi. Federal Havacılık İdaresi'nin durumu Los Angeles Polis Departmanı'na bildirdiği, FBI'ın da bir inceleme başlattığı söyleniyor.
Son zamanlarda jetpack teknolojisinin gelişimiyle ilgili çok fazla şey duymadık. Bununla birlikte ABD Hava Kuvvetleri'nin ve bir dizi üreticinin tek kişilik bir drone uçak geliştirmek istediği biliniyor. Buna karşın olayın yaşandığı konum, askeri hava üslerine ve Area 51'e fazlasıyla uzak.
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