Bir Bilim Karşıtı Hareket Daha: Düz Dünyacılardan Sonra "Yok Olma İnkarı"

Bilim insanları yakın zamanda yükselen, " Yok Olma İnkarcılığı" girişimine karşı uyarıyor. Bu girişim, siyasi ve mali konularda kanıta dayalı politikayı sabote etmek isteyen siyasi olarak iyi bağlantılı ve iyi finanse edilen düşmanlar tarafından destekleniyor.