"Timsah Gözyaşları" İnsan Gözyaşlarından Ne Kadar Farklı; Ne Kadar Benzer?

"Timsah gözyaşları" deyimi samimiyeti sahte olan kişiler için kullanılıyor olabilir. Ancak görünene göre timsah gözyaşları da, aslında olabildiğince gerçek. Yeni bir araştırma, hem kuşların hem de sürüngenlerin gözyaşlarının, insanlar ile hangi konularda benzediğini ve hangi konularda ayrıldığını ortaya koydu.
Çeşitli vahşi yaşam merkezlerinde çalışan veterinerlerin oluşturduğu bir ekip, Amerika papağanları (makav), şahinler, baykuşlar, bir papağanın yanı sıra kaplumbağalar, deniz kaplumbağaları ve Güney Amerika timsahlarının aralarında bulunduğu pek çok hayvanın gözyaşlarını inceledi. Ayrıca sağlıklı 10 insan gönüllüden de gözyaşı topladılar.
Gözyaşı örneklerinin tamamı, elektrolit bileşimi konusunda oldukça benzerdi. Başka bir deyişle, kabaca bakıldığında tüm bu hayvanların göz yaşları ve insanların göz yaşları oldukça benzerdi.
Ancak kuş ve sürüngen gözyaşları, diğer türlere göre az miktar daha yüksek derişime sahipti. Ayrıca baykuş ve deniz kaplumbağası gözyaşlarında daha yüksek üre ve protein bulunuyordu. Araştırma, Frontiers in Veterinary Science dergisinde yayımlandı.
Gerçek farklılaşma, araştırmacıların gözyaşlarının kururken kristalleşmelerini incelemelerine kadar görünmedi ve bu süreç sırasında ezilmiş kar tanelerine benzeyen tamamen farklı desenler oluşmaktaydı. Deniz kaplumbağalarının ve timsahların gözyaşları ise muhtemelen sulu ortamlara uyum sağladıklarını göstermek için diğerlerinden özellikle farklıydı.
Araştırmacılar, örneklerin yakalanmış hayvanlardan alındığını ve bunun vahşi doğadaki hayvanlara göre farklılık gösterebileceğini kabul ediyorlar. Ancak yine de bu araştırma türler arası var olan en büyük gözyaşı bileşimi karşılaştırmalarından biri olarak öne çıkıyor.
Brezilya'daki Bahia Federal Üniversitesi'nden başyazar Profesör Arianne P. Oriá şunları söylüyor: "Gözyaşlarının farklı türler ve ortam şartlarında bile oküler hemostazı nasıl koruyabildiklerini keşfetmek evrimsel ve adaptasyon süreçlerini anlamak için çok önemli ve göz ilaçlarında kullanım amacıyla yeni moleküllerin bulunması için şart."
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