"Timsah Gözyaşları" İnsan Gözyaşlarından Ne Kadar Farklı; Ne Kadar Benzer?

Yeni bir araştırma, başta timsahlar olmak üzere, pek çok hayvanın gözyaşlarını insan gözyaşları ile karşılaştırdı. Ortaya çıkan sonuçlar, oldukça ilgi çekici.

17 Ağustos 2020 10:00

Levent Öztürk