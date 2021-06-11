Bir Büyük Hacker Şoku Daha: Hacker'lar, FIFA 21 ve Fazlasını Çaldı!

Electronic Arts, oyun ve oyun motoru kaynak kodlarının yanı sıra şirket içi geliştirme araçlarını hedef alan bir siber saldırıya uğradı. Oyun devi, saldırının sonucunda 780 GB'lık bir veri ihlali meydana geldiğini açıkladı. Saldırganların şu anda, hacker forumlarında çaldıkları verilerin reklamını yapmakta olduğu bildiriliyor. Bu da, çalınan verilerin henüz internette yayınlanmadığı ve hacker'ların muhtemel alıcılar beklediğini gösteriyor.
Saldırıda, aralarında FIFA 21'in kaynak kodu, Frostbite Engine (Battlefield, FIFA, Madden, Star Wars ve diğer EA serilerine güç veren) oyun motoru ile bazı SDK'lar yer alıyor. Electronic Arts yaşanan saldırıyı ve verilerin çalındığını kabul ederken, kullanıcı verilerinin güvende olduğunun altını çiziyor. Şirketten gelen açıklama şu şekilde: "Sınırlı miktarda oyun kaynak kodunun ve bazı araçların çalındığı bir izinsiz sisteme giriş olayını araştırıyoruz. Hiçbir oyuncu verisine erişilmedi ve oyuncu gizliliğine yönelik herhangi bir risk söz konusu değil. Yaşanan saldırının oyunlar üzerinde bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Sorumluların bulunması için güvenlik güçleri ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz."
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