Bir Büyük Hacker Şoku Daha: Hacker'lar, FIFA 21 ve Fazlasını Çaldı!

Electronic Arts, oldukça ciddi bir hacker saldırısı yaşadığını açıkladı. Bu saldırıda FIFA 21 de dahil olmak üzere bazı oyunların kaynak kodlarının çalındığı doğrulanmış durumda. Şirket ayrıca, kişisel verilerin güvende olup olmadığı hakkında da önemli açıklamalar yaptı.