Bir Çocuk Uygulaması Daha "Fena Patladı"
Ebeveynlerin çocuklarının telefonda ne yaptığını izlemesine izin veren TeenSafe, akıllara zarar bir sızıntı yaşadı!
Ebevenylerin çocuklarının telefonlarını takip etmesini sağlayan popüler bir uygulama, ZDNet'e göre ciddi bir veri sızıntısıyla karşı karşıya kaldı.
Android ve iOS'ta bulunan TeenSafe, kendisini "güvenli" bir uygulama olarak tanıtıyor ve çocukların mesajlarını, aramalarını, çağrı geçmişini ve konumunu takip etmeye izin veriyor. ZDNet'in raporuna göre uygulamanın Amazon'un Web Services üzerinde bulunan sunucuları gerektiği gibi korunmadığı için veritabanına herkesin ulaşmasına izin veriyordu.
TeenSafe'ten bir yetkili, hafta sonu ZDNet'e yaptığı bir açıklamada "sunucuyu halka kapadıklarını ve etkilenmiş olması muhtemel müşterileri uyarmaya başladıklarını" söyledi.
Sızan veriler, TeenSafe hesabı olan ebeveynlerin eposta adreslerini, çocukların Apple ID'lerini ve düz metin olarak saklanmış parolalarını içeriyor. Sunucu, her cihazın IMEI numarasını da saklıyordu ancak fotoğraflar ve mesajlar gibi uygulama içeriği sızmadı.
TeenSafe, ilginç bir biçimde çalışabilmek için sizden iki adımlı doğrulamayı kapatmanızı istiyor. Bu yüzden sızan Apple ID bilgilerine ulaşan herhangi bir kişi, hesaplara kolayca giriş yapabilir. Veri sızdıran sunucular kapatılmış olsa da son üç aya ait 10.200 civarında kaydın sunucuda bulunduğu söyleniyor.
Gizlilik İhlali
İzlenen bir çocuk olsa bile telefon izleme uygulamalarının gizliliğin ihlali olduğuna dair tartışmalar var. Üstelik TeenSafe gibi uygulamalar, kullanıcılarından bol miktarda veri topluyor. Bu ise bu tür girişimlerin iyi niyetini şüpheli hale getiriyor.
Zeynel A. Öztürk
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