Bir Çocuk Uygulaması Daha "Fena Patladı"

Ebeveynlerin çocuklarının telefonda ne yaptığını izlemesine izin veren TeenSafe, akıllara zarar bir sızıntı yaşadı!

Bir Çocuk Uygulaması Daha "Fena Patladı"

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