Bir Corona İptali de Microsoft'tan Geldi!

Microsoft'un 15 Mart ve 20 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi beklenen MVP Zirvesi, bu yıl yüz-yüze bir etkinlik olmayacak. Zirve, bu yıl COVID-19 Corona virüsü sebebiyle iptal edildi ve sadece online olarak düzenlenecek. Online etkinlik aynı tarihlerde gerçekleşecek. Etkinlik geleneksel olarak Redmond'ta ve Bellevue, Washington'da düzenleniyor.
Firma, MVP'leri bu durumdan e-posta ile haberdar etti.
MVP Zirvesi, Corona virüsü sebebiyle iptal edilen etkinlik zincirinin en son üyesi olarak öne çıkıyor. Mobile World Congress'in iptali ile başlayan bu zincire kısa bir süre önce Game Developers Conference (Oyun Geliştiricileri Konferansı) da eklenmişti. Ancak halen planlanan pek çok konferans da bulunuyor ve henüz pek çoğu netlik kazanmış değil.
Örneğin Microsoft'un Build 2020 geliştirici konferansı da Mayıs ayında düzenlenecek ve henüz gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair bir açıklama yapılmış değil. Aynı durum Google'ın I/O geliştirici konferansı için de geçerli. Eğer bu etkinlikler iptal edilecekse, katılımcıların etkinliklere hazırlanmak için daha fazla zaman ve kaynak ayırmalarının önüne geçmek için firmaların kısa zaman içerisinde açıklama yapmaları doğru olacaktır.
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