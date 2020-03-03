Yapay Zekanın Corona Virüsü ile Büyük Savaşı!

Kanadalı bir şirket olan BlueDot, Corona Virüsü (Covid 19) salgınını ilk kez dünyaya haber verenlerden biriydi. Şirket, müşterilerine büyük bir salgının yolda olduğunu, 31 Aralık 2019 tarihinde vermişti. Bunu, yapay zeka destekli bir sistem sayesinde başardığı biliniyor. Şimdi de Pekin tabanlı Infervision tarafından geliştirilen bir başka yapay zeka tabanlı yazılım, doktorların Wuhan'da hastalığı teşhis etmelerine yardımcı oluyor.
Wuhan Tongji Hastanesi ile işbirliği içerisinde geliştirilen yazılım, akciğer göstergelerine bakarak Covid 19 için tipik ve kısmi semptomları belirlemeye yardımcı oluyor. Ekibin zaten pnömoni belirleyen modelleri bulunuyordu ve salgının ardından bu modeller, özel olarak Corona Virüsü pnömonisi işaretlerini arayacak şekilde güncellendi.
Modeli eğitmek için salgından sonraki ilk Çinli hastalardan alınan 2.000'den fazla CT görüntüsü NVIDIA V100 GPU'lar kullanılarak analiz edildi. Infervision, yazılımı geliştirmek için AI ile çalışan tıbbi görüntüleme ve genom bilimi yazılım çerçevesi NVIDIA Clara'yı kullandı. Çıkarımlar için de modeller NVIDIA T4 GPU'ları kullanıyor.
Infervision'ın yazılımı Çin'de 34'ten fazla hastanede yer alıyor ve şu anda ABD ve Avrupa'da da değerlendirmeye alındı. Yazılım, şu ana kadar 32.000'den fazla potansiyel Covid 19 vakasını incelemeye yardımcı olmuş durumda.
AI tabanlı yazılımın en büyük avantajı, semptom gösteren hastaların hastanelere yığılmalarından dolayı hızlı teşhis ile hastaların hızlı bir şekilde ilk yardım alabilmelerinde yatıyor. Ayrıca yazılım çapraz karşılaştırma ve muayeneler sürecinde ciğerlerin gelişimini inceleme konularında da başarılı gözüküyor.
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