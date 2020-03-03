Yapay Zekanın Corona Virüsü ile Büyük Savaşı!

Yapay zeka, şimdi de Dünyaya korku salan Corona Virüsü (Covid 19) salgınına karşı insanlığa hizmet ediyor!

  • Levent Öztürk
Yapay Zekanın Corona Virüsü ile Büyük Savaşı!

Kanadalı bir şirket olan BlueDot, Corona Virüsü (Covid 19) salgınını ilk kez dünyaya haber verenlerden biriydi. Şirket, müşterilerine büyük bir salgının yolda olduğunu, 31 Aralık 2019 tarihinde vermişti. Bunu, yapay zeka destekli bir sistem sayesinde başardığı biliniyor. Şimdi de Pekin tabanlı Infervision tarafından geliştirilen bir başka yapay zeka tabanlı yazılım, doktorların Wuhan'da hastalığı teşhis etmelerine yardımcı oluyor.

Wuhan Tongji Hastanesi ile işbirliği içerisinde geliştirilen yazılım, akciğer göstergelerine bakarak Covid 19 için tipik ve kısmi semptomları belirlemeye yardımcı oluyor. Ekibin zaten pnömoni belirleyen modelleri bulunuyordu ve salgının ardından bu modeller, özel olarak Corona Virüsü pnömonisi işaretlerini arayacak şekilde güncellendi.

Modeli eğitmek için salgından sonraki ilk Çinli hastalardan alınan 2.000'den fazla CT görüntüsü NVIDIA V100 GPU'lar kullanılarak analiz edildi. Infervision, yazılımı geliştirmek için AI ile çalışan tıbbi görüntüleme ve genom bilimi yazılım çerçevesi NVIDIA Clara'yı kullandı. Çıkarımlar için de modeller NVIDIA T4 GPU'ları kullanıyor.

Infervision'ın yazılımı Çin'de 34'ten fazla hastanede yer alıyor ve şu anda ABD ve Avrupa'da da değerlendirmeye alındı. Yazılım, şu ana kadar 32.000'den fazla potansiyel Covid 19 vakasını incelemeye yardımcı olmuş durumda.

AI tabanlı yazılımın en büyük avantajı, semptom gösteren hastaların hastanelere yığılmalarından dolayı hızlı teşhis ile hastaların hızlı bir şekilde ilk yardım alabilmelerinde yatıyor. Ayrıca yazılım çapraz karşılaştırma ve muayeneler sürecinde ciğerlerin gelişimini inceleme konularında da başarılı gözüküyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Picasso'nun Jacqueline'in Portresi adlı tablosu 6,5 milyon euroya satıldı!
Corona Virüs nedeniyle Görevimiz Tehlike'nin çekimleri durduruldu
BluTV'nin yeni belgeseli Dijital Flörtleşme'nin konusu nedir?
Friends dizisi geri mi dönüyor? Fenomen dizi için güzel haber geldi
Günün En çok Okunanları
Bilim insanları endişeli: Balinaların eylemlerinde değişim var!
Indiana Jones 5'te Şok Edici Bir Ayrılık Yaşandı!
Silindir Tasarımıyla Fark Yaratan Çok Açılı LED Projektör: Acer C250i
Vivo Apex 2020 Ekran Altı Kamerayla Tanıtıldı! Bu Telefon Çok Konuşulacak!
AMD, Ekran Kartı Satışlarında da Şov Yapıyor!

 

 