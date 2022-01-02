Bir Dönemin Gözdesi BlackBerry Telefonların Tabutuna Son Çivi de Çakılıyor!

Cep telefonunun eski kralı BlackBerry için bir defa daha yolun sonu göründü. Şirket, 4 Ocak tarihi itibariyle BlackBerry OS 7.1 ve daha önceki sürümlerini çalıştıran klasik cihazlarının yanı sıra OS 10'un da temel hizmetlerinin durdurulacağını açıkladı. 4 Ocak, şirketin talihsiz tableti olarak anılan PlayBook'un da sonu olacak.
4 Ocak tarihinden itibaren operatör veya Wi-Fi aracılığıyla eski hizmetleri, yazılımları, veri ve telefon görüşmeleri gibi hizmetlerin de güvenilir bir şekilde çalışmayacağını duyuran BlackBerry için artık resmen yolun sonuna gelindiğini söylemek güç değil.
Elbette bunların hiçbiri sürpriz de değil. Zira BlackBerry, uygulama mağazasını ve popüler Messenger (BBM) hizmetini 2019 yılında kapatmıştı. Buradan geri dönüşün olacağı biraz iyimser bir bakış açısı olurdu demek mümkün.
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