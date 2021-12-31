Motorola, Katlanabilir Ekranlı - Kapaklı Cebi Razr'ın 3. Neslini Hazırlıyor

Android Authority tarafından keşfedilen bir Weibo gönderisine göre, Motorola sessizce üçüncü nesil Razr katlanabilir telefonu üzerinde çalışmaya başladı. Lenovo'nun Çin'deki mobil iş grubunun genel müdürü Chen Jin, Çin mikroblog sitesinde şirketin yeni bir akıllı telefon geliştirmek için çalıştığını ima etti.
Orijinal gönderi Çince olmasına rağmen, gönderinin Google çevirisi, üçüncü nesil Razr'ın gelişmiş işlem gücüne, daha kullanıcı dostu bir arayüze ve yeni bir görünüme sahip olacağını gösteriyor. Jin'in gönderisinde açıklananların ötesinde, önceki sürümlere göre belirli iyileştirmeler kadar yeni Razr'dan neler bekleyebileceğiniz hakkında çok az şey biliniyor. Motorola, efsanevi modeli Razr'ı 2019'da katlanabilir ekranlı ve kapaklı bir telefon olarak canlandırdı ve 2020'de tasarımını iyileştirdi, pil ömrünü artırdı ve 5G desteği ekledi.
Weibo gönderisinin çevirisi, üçüncü nesil Razr'ın önce sadece Çin pazarında piyasaya sürüleceğini ima ediyor, ancak bunun ne zaman olabileceğine dair herhangi bir gösterge yok gibi görünüyor. Motorola tarafından bu iddia ile ilgili herhangi bir yorum gelmedi.
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