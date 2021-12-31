Motorola, Katlanabilir Ekranlı - Kapaklı Cebi Razr'ın 3. Neslini Hazırlıyor

Dedikodulara göre Lenovo, üçüncü nesil Motorola Razr katlanabilir ekranlı ve kapaklı telefonu üzerinde çalışıyor!

Üçüncü nesil Motorola Razr geliyor

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