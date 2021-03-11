Sağlıklı Bir PC İçin Olmazsa Olmaz 5 Windows Programı

Yeni bir bilgisayar satın aldınız ya da halihazırda iyi bir bilgisayarınız var. Bilgisayarınızı ister oyun için kullanın, ister iş ister günlük kullanım için kullanın fark etmez. Az sonra sayacağımız 5 uygulamadan bir veya hepsine kullanmaya ihtiyacınız var. Elbette bilgisayarınızda sorunlarla karşılaşmak istemiyor ve olası sorunları görüp erken müdahalede bulunmak istiyorsanız.
1. HWiNFO
HWiNFO, bilgisayarınız için kullanabileceğiniz en kapsamlı sistem özet aracıdır. Bilgisayarınızdaki işlemci sıcaklıklarından fan voltajlarına, RAM'lerinizin boyutundan ekran kartınızın detaylarına kadar pek çok bilgiyi bu minik araç ile tek ekran üzerinden edinebiliyorsunuz. Tam bir sistem analizi yapan HWiNFO, bunun neticesinde de bilgisayarınızda yer alan tüm bileşen ve cihazlar hakkında ayrıntılı rapor sağlayabiliyor.
2. Performance Monitor
Performance Monitor, Windows işletim sisteminin eski sürümlerinden bugüne kadar her Windows sürümünde yer alan bir uygulamadır. Yani onu ayrıca internetten indirmenize gerek yok. Arama satırına "Performance Monitor" ya da "Performans İzleyicisi" yazmanız yeterli olacak.Performance Monitor, işlemci, RAM, internet ve yerel disk kullanım istatistiklerinizi anlık olarak görebilmenizi sağlıyor.
3. Reliability Monitor
Reliability Monitor de tıpkı Performance Monitor gibi Windows ekosisteminde Vista'dan bu yana var olan gizli bir araç, ancak pek çok kişi bu yararlı aracı duymamıştır bile. Sistem ve Güvenlik > Güvenlik ve Bakım > Bakım > Güvenirlilik Geçmişini Görüntüle yolunu takip ederek ulaşabileceğiniz bu kullanışlı araç, sisteminizde siz farkında olmadan meydana gelen sorunların görüntülenmesinde kullanılıyor. Sisteminizin kararlılığından şüphe ediyorsanız, bu uygulamayı kullanmak sorunun nereden kaynaklandığını tespit etmenizde önemli fayda sağlayacaktır.
4. CrystalDiskInfo
Bilgisayarınızda bulunan dahili disklerin ve ayrıca bilgisayarınıza bağladığınız harici disklerin sağlığını hiç merak ettiniz mi? Etseniz iyi olur, zira aksi halde hiç ummadığınız bir gün aniden bozularak verilerinizi erişilmez kılabilirler. İşte CrystalDiskInfo, bu tip durumların önüne geçmek için kullanabileceğiniz şahane bir araç.
CrystalDiskInfo, bilgisayarınıza bağlı olan tüm disklerin modelini, boyutunu, seri numarasını, arayüz tipini, tampon belleğini, toplam çalışma saatini ve bunun sonucunda da sağlık durumunu hesaplayarak önünüze getirebiliyor.
5. Malwarebytes
Malwarebytes, uzun yıllardır kötü amaçlı yazılım tarayıcılarının kralı olmuştur. Ve pek çok kişi bu şahane aracı da muhtemelen hiç duymamıştır. Ancak Malwarebytes, mutlaka her bilgisayarda bulunması gereken oldukça yardımcı bir uygulama.
Hem ücretsiz hem Premium sürümlerine sahip olan Malwarebytes, pek çok ev kullanıcısı için ücretsiz sürümüyle de fazlasıyla yeterli olurken, pek tabii ki bilgisayarınıza bulaşmış olan zararlı yazılımları kaldırmakta etkili bir rol oynuyor.
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