Bu Sızıntı Gerçekse, Ucuz Amiral Gemisi Akıllı Telefonlar Gerçek Oluyor

Amiral gemisi akıllı telefonlar sundukları geniş özelliklerin karşılığında ağır fiyat etiketlerine sahip olmalarıyla ünlü. Ancak ortaya atılan bu sızıntı doğru ise, ucuz amiral gemisi akıllı telefonları çok yakında piyasada görmeye başlayabiliriz.
Qualcomm, Android işletim sistemli mobil cihazlar için yonga geliştirme konusunda en ünlü markaların başında geliyor. Şu an en güçlü ve en güncel işlemcisi Snapdragon 888 olurken, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarda bu işlemciyi bolca göreceğiz.
Ortaya atılan bir iddiaya göre Qualcomm, Snapdragon 888 işlemcisinden 5G modemi çıkartarak daha daha düşük fiyatlı amiral gemisi akıllı telefonların piyasaya sürülmesinin kapısını açabilir. İddianın sahibi Roland Quandt olurken, Quandt bu iddiasını edindiği işlemci kodlarına dayandırıyor.
Mevcut Snapdragon 888 işlemcinin kodu SM8350 olurken, bu işlemcinin bir diğer varyantı olan SM8325'te ise 5G bulunmadığını, ancak buna karşın Snapdragon 888'in tüm işlem gücünden faydalandığına işaret ediyor. Eğer Quandt'ın bu iddiası doğru çıkarsa, 2021 yılında bütçeye daha uygun fiyatlı amiral gemisi sınıfı akıllı telefonları piyasada görebiliriz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın