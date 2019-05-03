Bir iPad'in Sonu Geldi; Ama Türkiye'de Değil!
Apple, bir iPad modelini daha "kullanılmayan cihazlar" listesine ekledi ancak işin içinde bir istisna var: Türkiye...
Apple'ın çıkışının üzerinden yedi sene geçen cihazları ve tüm hizmetlerini durdurduğu biliniyor. Firma, bu kapsamda eski ve kullanılmayan cihazlar listelerini güncelledi ve listeye ikinci nesil iPad'leri ekledi.
iPad 2'nin "kullanılmayan cihazlar" listesine eklenmesi, bu tablet için donanım desteğinin dünya çapında sona erdiği anlamına geliyor. Bununla birlikte cihazın Türkiye ve Kaliforniya'da "eski" kategorisinde listelendiği görünüyor. Dolayısıyla firma Türkiye ve Kaliforniya'da yerel yönetmelikler gereği iPad 2'ye 2021'e kadar destek verecek. Apple, beş sene önce piyasaya sürülen ancak yedi seneyi geçmeyen cihazları "eski" kategorisine ekliyor.
Mart 2021 sonrasına iPad 2 modelleri, dünya çapında istisnasız olarak kullanılmayan listesine eklenmiş olacak. Böylece tabletle ilgili tüm hizmetler durdurulmuş olacak. Mart 2011'de satışa sunulan iPad 2'nin üretimi 2014'te durdurulmuştu.
Bugün iPad almak isteyenlerin önünde iPad mini, iPad Air gibi birçok yeni seçenek bulunuyor.
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